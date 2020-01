AVSLÖJAR: Kennedys nya projekt - ”Vill ge dagens ungdomar det jag inte fick”

Det är drygt ett år sedan Kennedy Bakircioglu lade skorna på hyllan – nu är en stor del av Bajenikonens framtid på väg att stakas ut. FD kan avslöja att Kennedy planerar att starta en högstadieskola med fotbollsinriktning.

– Det här är en dröm som jag hoppas ska kunna bli verklighet. Jag vill ge alla ungdomar med drömmar om att bli fotbollsproffs chansen att lyckas även utanför fotbollen, skolan är oerhört viktig, säger Kennedy till FotbollDirekt.se.



Hammarbyikonen Kennedy Bakircioglu avslutade sin karriär som aktiv fotbollsspelare 2018 och har därefter varit inblandad i klubbens merchandiseförsäljning där souvenirer signerade av stjärnan säljs med stor framgång.



Kennedy har också hunnit med att få en egen öl efter sitt världsberömda målfirande mot IFK Göteborg hösten 2018.



Nu är ytterligare ett stort projekt i startgroparna: Kennedy är i färd med att starta en högstadieskola (årskurs 7-9) med fotbollsinriktning.



Den ekonomiska föreningen KB Education är bildad och enligt uppgifter till FotbollDirekt så har en marknadsundersökning under dagen gått ut till Hammarbys ungdomsspelare. Även den stora Nackaklubben Boo FF är kontaktade angående projektet.



Representanter för projektet är i kontakt med en fastighetsägare där en stor lokal nere vid vattnet i Nacka Strand diskuteras som eventuell placering för bildandet av skolan. Skolan kan öppnas för undervisning med start i augusti 2021 eller 2022.



FotbollDirekt har varit i kontakt med Kennedy Bakircioglu - han vill att det ska vara tydligt att projektet än så länge är en vision och att ingenting är klart.



– Jag har alltid sagt att den dag jag lägger skorna på hyllan vill jag arbeta med fotboll och då helst med att hjälpa ungdomar. Jag har varit inne på att starta en akademiverksamhet, olika slags fotbollcamps med mera. Jag har kontakter som kan mycket inom skolfrågor, då har denna idé liksom växt fram, säger Kennedy till FotbollDirekt.se.



– Ingenting är klart utan det är snarare en dröm som jag hoppas ska kunna bli verklighet. Det är inte enkelt att starta upp en skola, det krävs mycket arbete för att få tillstånd, arbete som jag själv inte är speciellt insatt i. Jag kommer att ta många möten med människor jag tror skulle vilja engagera sig i detta häftiga skolprojekt nu under de kommande veckorna och månaderna. Jag hoppas givetvis att intresset blir stort och att vi kan bygga vidare därifrån.



Kennedy fortsätter passionerat berätta om sina visioner med skolan:



– När jag gick i skolan var det fotbollen som blev fokus till hundra procent. Även fast min familj ville att jag skulle gå klart skolan gjorde jag det aldrig, jag valde fotbollen före. Det var egentligen en mycket stor risk jag tog, en allvarlig skada eller vad som helst hade ju inneburit att jag inte kunnat satsa på fotbollen. Utan ett fullgjort gymnasium hade det blivit tufft, vad jag hade gjort idag har jag ingen aning om, jag kanske inte ens haft ett arbete. Det är ju väldigt tufft nuförtiden om man inte klarat skolan. Jag vill ge alla ungdomar med drömmar om att bli fotbollsproffs chansen att lyckas även utanför fotbollen, skolan är oerhört viktig. Elittänket kan vara lite extremt såhär tidigt, att kunna gå vidare från högstadiet till gymnasiet betyder så otroligt mycket för framtiden.



– Om en skola med mitt namn blir verklighet är min dröm att eleverna ska få en trygg skolgång där de både får fotbollsträning av riktigt bra kvalitet samtidigt som de ska nå målen i alla ämnen. Tränare och lärare ska arbeta tillsammans för elevernas bästa, både i skolan och på fotbollsplanen. Jag vill att alla ska känna att de kan lyckas med både skola och fotboll, det ena ska ju inte behöva utesluta det andra. På eftermiddagarna vill jag att läxhjälp och en fritidsklubb ska finnas på skolan där man kan hänga efter skoltid, det ska kännas som att skolan är ett andra hem för barnen som går där, de ska vilja vara i skolan, det ska inte finnas någon ångest kring det.



Han berättar vidare om skolans verksamhet.



– De som hjälpt mig med projektet har tillsammans med mig arbetat fram något som vi kallar ”Kennedystilen”, där värdegrunden är i fokus; respekt, empati och viljan att lära sig ska ligga som grund för skolan och alla elever och deras föräldrar kommer få skriva under ett kontrakt om detta. Som lagkapten är ju detta något jag alltid tyckt är viktigt; att man är schysst mot varandra och att alla känner att de är lika värda, oavsett man är startspelare eller reserv. Man är ett lag liksom. Målet är också att eleverna ska få åka till något land i Europa och spela fotboll, ett samarbete med någon stor akademi, det blir ju också ett sätt att göra skolan roligare.



Skoldebatten går ju het i dessa dagar och vinster inom skolan är en av de stora diskussionerna. Hur ser du på detta? Kommer du ta ut vinst ur projektet? Och vad blir din roll?



– Jag kommer såklart ha en lön, precis som alla andra som arbetar, jag spelar ju inte fotboll längre och skolan ska ju om den blir av faktiskt bära mitt namn, säger Kennedy med ett skratt och fortsätter;



– Jag har förstått att den här delen är viktig i och med att jag har människor runt mig som kan skolan. Skolan är ju en ekonomisk förening där all vinst ska gå tillbaka in i verksamheten. Jag är inte jätteinsatt i dessa frågor men jag kommer om den här drömmen blir verklighet vara anställd på skolan, sitta i ledningen och arbeta med fotbollsdelen samt reklam för skolan. Det är ju mitt namn idén bygger på, jag tror ju att jag med mitt namn och min erfarenhet inom fotbollen ska kunna skapa ett intresse för just min skola där fotbollsträningen kommer vara mycket bra med duktiga och utbildade tränare och där skolan kommer ha som största mål att eleverna ska nå godkända betyg i alla ämnen samtidigt som de får göra det de älskar, att spela fotboll. Jag vill ge eleverna något jag känner att jag inte riktigt fick.



Det finns ju redan skolor i Stockholm som bedriver fotbollsträning vid sidan av undervisningen. Vad kommer vara speciellt med just din skola?





– Jag har förstått att vanliga skolor, alltså kommunala skolor, erbjuder fotboll som inriktning eller val. Jag har också förstått att många sådana skolor runt om i Stockholm just nu lägger ned sin fotbollsprofil eller ska lägga ned dem kommande år. Det här blir ju en friskola med endast fotboll som inriktning där det kommer vara hög kvalitet på fotbollsträningen med välutbildade och proffsiga tränare.





– Vi kommer som jag nämnt också ha ett samarbete med en liknande skola eller akademi utomlands, vi diskuterar kring klubbar i England, Portugal och Italien. Något som är otroligt viktigt är att det är både flickor och pojkar som söker, klasserna ska vara hälften/hälften, annars blir det inte bra. Damfotbollen är ju på uppgång, det är bara se på Hammarby Fotboll förra året, vilken publik och vilken stämning. Jag hoppas att skolan ska kunna fånga in många tjejer som vill satsa på fotbollen.



Vilka internationella klubbar är ni i kontakt med?



– Det går vi inte in på nu, det kommer när det är klart. Det blir inte bra att nämna något om det nu.



Du nämner Hammarby Fotboll, du har ju en mycket stark koppling till klubben. Är Hammarby en del av detta projekt?



– Givetvis har jag samtalat med representanter inom Hammarby Fotboll som är mycket positiva till idén och tycker det är roligt, allt från VD Henrik Kindlund till de inom sporten. Jag kommer fortsätta diskutera med dem under våren. Jag kommer också prata med andra klubbar, jag har redan kontaktat Boo FF bland annat. Jag tror givetvis att många av Hammarbys ungdomsspelare kommer vilja gå på Kennedy Education, jag hoppas ju att alla vill det. Utan mitt hjärta för Hammarby och min underbara karriär där hade ju denna idé aldrig fötts. Det blir svårt att kunna starta skolan om deras spelare inte är intresserade och om inte Hammarby hjälper till med att skapa ett intresse. Det är jag dock övertygad om att de kommer göra och det är min uppfattning utifrån de samtal vi haft. De skickar ju också ut frågan om intresse till sina spelare idag.



– Med det sagt är ju inte skolan endast riktad till Hammarbys spelare, spelare från alla klubbar kommer såklart vara välkomna, det är väldigt viktigt att nämna. Att vi kikat på just Nacka är för att Nacka är en bra fotbollskommun med väldigt många bra ungdomsklubbar samlade nära den lokal vi tittat på i Nacka strand. De har aktiva spelare i alla åldrar där vi tror att intresset kommer vara stort. För att skolan ska få elever behöver vi spelare från hela Nacka. I Nacka har de ju välkända klubbar som Boo FF, Älta, Sickla, Järla och Nacka FC bland annat, jag har ju sett min son Leo spela mot flera av de klubbarna. Kontakt kommer att tas även med dessa klubbar den närmaste tiden.



Kennedy utvecklar kring upplägget med skolan:



– Skolan ska utgå från varje elevs egna mål i fotbollen, det är viktigt, alltså blir ju det kopplat till den klubb de spelar i. Utmaningen blir ju, vad jag förstått, att locka flickorna till skolan, pojkarna kommer inte vara något problem. Detta är en utmaning, även där tror vi att Nacka är ett bra val då de klubbar jag nämnt satsar på tjejerna. Jag hoppas verkligen vi kan styra upp den här lokalen vi kikar på nu.



Kommer spelare från Djurgården och AIK få gå på skolan?



– Jag visste att den här frågan skulle komma, säger Kennedy och skrattar.



– Jag har redan sagt att alla spelare är välkomna och att vi utgår från deras egna mål inom fotbollen, det spelar ingen roll vilken klubb de kommer från. Det här är ju en skola, där stänger man inte ute ungdomar bara för att de spelar i en viss klubb, det går inte till så, det är ju helt fel.



Kennedy nämner Rita Hemmälin, som sitter i styrelsen i KB Education. En person som han ser som en viktig del i projektet. Hemmälin har en mångårig karriär som rektor och då även på en skola med fotbollsinriktning, Nybohovsskolan i Liljeholmen.



Där formades den första mellanstadiefotbollsskolan under tidigt 2000-tal där kända tränarnamn, spelare samt scouter arbetat - såsom Stefan Billborn, Ola Larsson, Johan Lager, Patrik Gerrbrand och Tobias Ackerman. På skolan gick herrspelare som John Guidetti, Ludwig Augustinsson, Simon Tibbling och Junior, på damsidan hade man spelare som Malin Diaz och Petra Andersson, alla landslagsmeriterade.



FotbollDirekt har nått Rita Hemmälin. Hon är fåordig men hoppfull gällande projektet:





– Jag är med i starten av denna process och hoppas kunna hjälpa Kennedy med att förverkliga denna fina vision. Vi är dock tidigt i processen och det är mycket som krävs för att få tillstånd från Skolinspektionen, få in finansiärer med med mera. Gällande finansiärer har vi ju glädjande nog redan innan det nu blir offentligt en av våra styrelseledamöter, Carl-Magnus Falk, som via sitt företag Falköga Revision gått in med kapital och bland annat kommer finansiera vår ansökan till Skolinspektionen, säger Hemmälin till FD och fortsätter:

– Jag tror verkligen på idén och Kennedys namn kommer definitivt locka många duktiga fotbollsungdomar från runt om i Stockholm. Han är en person som passar otroligt bra för skolan, en genomgod och empatisk människa som lägger stor vikt på värdegrundsarbetet som ju är grundstenen för en välfungerande skolverksamhet. I detta läge kommer jag inte svara på fler frågor om projektet utan det tar vi om vi lyckas nå längre i processen. Ingenting är klart.