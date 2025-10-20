Uppgifter: Juventus-tränaren har två matcher på sig

Igor Tudor är pressad i Juventus.

Tränaren har två matcher på sig att ge bra resultat – eller riskera att sparkas.

Det rapporterar Tuttosport.

Foto: Alamy

Juventus har haft en svag inledning på säsongen. Efter sju matcher ligger klubben på en sjundeplats och tränaren Igor Tudor är pressad.

Juventus kommer senast från en 2–0-förlust mot Como och enligt sajten Tuttosport har Tudor två matcher på sig att ta laget i rätt riktning och få fram resultat. Annars riskerar han att få sparken.

Juventus nästa två matcher är mot Real Madrid i Champions League och Lazio i Serie A.