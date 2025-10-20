Prenumerera

Uppgifter: Juventus-tränaren har två matcher på sig

Igor Tudor är pressad i Juventus.
Tränaren har två matcher på sig att ge bra resultat – eller riskera att sparkas.
Det rapporterar Tuttosport.

Juventus har haft en svag inledning på säsongen. Efter sju matcher ligger klubben på en sjundeplats och tränaren Igor Tudor är pressad.

Juventus kommer senast från en 2–0-förlust mot Como och enligt sajten Tuttosport har Tudor två matcher på sig att ta laget i rätt riktning och få fram resultat. Annars riskerar han att få sparken.

Juventus nästa två matcher är mot Real Madrid i Champions League och Lazio i Serie A.

