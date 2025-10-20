VÄRNAMO. IFK Värnamo är ute ur allsvenskan.

Nu ser klubbens stora trotjänare Freddy Winsth, 35, ut att lägga av.

– Vi räknar mer med att Freddy troligtvis avslutar ett kapitel som spelare, säger Jörgen Petersson.

”Det tar vi efter säsongen”, svarar Winsth i ett SMS.

Sejouren i allsvenskan blev fyra år lång, men efter krysset mot BP i går står det till sist klart att IFK Värnamo kommer att spendera säsongen 2026 i superettan.

Nu pågår arbetet för att bygga truppen till nästa säsong. Sportchefen Jörgen Petersson sitter på en spelartrupp där 17 spelare har avtal även över nästa år. Samtidigt finns det ett gäng lånespelare som ser ut att lämna klubben till årsskiftet, samt fyra spelare vars kontrakt går ut efter säsongen.

Bland annat den offensiva nyckelspelaren Ajdin Zeljkovic, försvarsduon Victor Larsson och Emin Grozdanic har alla avtal med Smålandsklubben som är på väg att gå ut. Ottso Liimatta, Noah Shamoun, Rufai Mohammed och Kent-Are Antonsen befinner sig på lång i IFK Värnamo och deras framtid i klubben är osäker.

– Vi har en dialog. De har varit öppna. När jag började i februari så pratade jag spelarna med utgående avtal först, plus spelarna vi sålde i somras. Vi vet om var vi har varandra och vi har en öppen dialog. Blir det något klart för någon ut härifrån så kommer jag bli meddelad det, och går vi vidare med något som inte är dem kommer de att få reda på det av mig, säger Petersson till FotbollDirekt.

Ajdin Zeljkovic, Emin Grozdanic och Mohammad Alsalkhadi. Foto: Bildbyrån

– Vi har använt, jag vet inte, 20 startspelare kanske. Victor Larsson har kommit tillbaka och startat på slutet, men det var en ganska lång period där han inte startade. Emin (Grozdanic) har inte startat så mycket under hösten. Ajdin (Zeljkovic) har spelat mycket. De är i lite olika faser. Vi får se var vi totalt sett hamnar med dem. Det är samma som med lånespelarna, fortsätter han.

Väntas lämna – efter 16 år

En annan spelare som sitter med ett utgående avtal är trotjänaren Freddy Winsth. 35-åringen har tillhört IFK Värnamo i hela karriären och har mäktat med hela 377 matcher för klubben, 60 av dem i allsvenskan.

I Europas 20 bästa ligor finns det bara tre spelare som har varit under kontrakt med en enda klubb längre än vad Winsth har varit; bland annat Koke i Atlético Madrid. Nu ser tiden i IFK Värnamo ut att vara över efter 16 år.

– Freddy Winsth har ett utgående avtal. Där räknar vi mer med att Freddy troligtvis avslutar ett kapitel som spelare. Det tror jag, säger Jörgen Petersson.

Freddy Winsth. Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt har sökt Winsth, men försvararen avböjer att kommentera.

”Det tar vi efter säsongen”, skriver han i ett SMS.