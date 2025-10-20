Klart: Djurgården skriver ungdomsavtal med talang

Christopher Sliwo belönas av Djurgården.

P19-talangen skriver ett ungdomsavtal med klubben.

– Christopher har goda förutsättningar, säger sportchef Bosse Andersson i ett uttalande.

Christopher Sliwo till vänster. Foto: Bildbyrån

Christopher Sliwo har tillhört Djurgårdens IF sedan två år tillbaka. Under de två åren har anfallaren noterats för 21 mål på 29 matcher för P19-laget.

Nu belönas 18-åringen med ett ungdomskontrakt. Avtalet sträcker sig över de tre kommande åren.

– Det här känns jättekul och jag är både stolt och tacksam över att få vara en del av den här fantastiska föreningen. Jag ser fram emot de kommande åren och kommer att göra allt jag kan för att leverera på planen, säger Sliwo på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag trivs väldigt bra i Djurgården, det har blivit som en familj för mig med många vänner i PA19 och en bra känsla när jag varit uppe och tränat med A-laget. Det är väldigt lärorikt ute på Kaknäs och den utveckling jag uppnår där är något jag kommer att ha stor nytta av framöver.

Sportchefen Bosse Andersson om framtidsplanen för talangen.

– Vi har diskuterat en sportslig plan för Christopher Sliwo som kommer att spela med DIF PA19 säsongen ut. Men han har redan varit med i A-lagsträningar och spelat U21-matcher med oss i Ligacupen Elit med en stark utvecklingskurva under året. Nu har vi erbjudit ett kontrakt med en sportslig plan där Christopher tränar med A-laget då vi startar upp säsongen 2026.