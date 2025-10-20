Alexander Isak har fått en knackig start i Liverpool.

Nu kritiseras svensken av ikonen Wayne Rooney.

– Jag skulle inte spela Isak, han ser inte redo, säger engelsmannen i sin podcast The Wayne Rooney Show.

Foto: Alamy

Liverpool har haft det tufft de senaste matcherna. De regerande Premier League-mästarna kommer senast från en förlust mot Manchester United.

En av spelarna som har kritiserats i Liverpool är Alexander Isak som anslöt till klubben i en rekordvärvning. Svensken har ännu inte gjort något mål i ligan och i den senaste matchen mot United byttes Isak ut i den 72:a minuten.

Nu pratar den förre United-spelaren och ikonen Wayne Rooney om Alexander Isaks svaga start i sin podcast The Wayne Rooney Show.

– Jag skulle inte spela Isak, han ser inte redo ut eftersom han kom från Newcastle, säger Ronney och fortsätter:

– Han har inte tränat, och han har inte gjort försäsong. Det är väldigt viktigt. Medan Newcastle tränade satt han förmodligen hemma i telefon med sin agent i sex timmar om dagen och försökte få en värvning.

Engelsmannen menar att anfallaren Hugo Ekitike borde gå före svensken.

– Det är väldigt svårt när man inte har försäsongsträning. Han kanske har gjort saker på egen hand, men han betalar priset för det. Baserat på hans prestation förtjänar han inte att spela före Ekitike.