Larsson och Claesson med i CL-truppen

FC Köpenhamn möter Dortmund i Champions League.

Då finns både jordan Larsson och Viktor Claesson med i matchtruppen.

Foto: Alamy

I veckan fortsätter Champions Leagues ligafas. För FC Köpenhamns del väntar en hemmamatch mot Borussia Dortmund på tisdag.

Nu har FCK presenterat matchtruppen och i den finns de två svenskarna: Jordan Larsson och Viktor Cleasson.

Trots svenskarnas närvaro är det ett skadeskjutet FCK där stjärnorna Mohamed Elyounoussi, Thomas Delaney, Andreas Cornelius, Rodrigo Huescas, Magnus Mattsson, Oliver Højer och Robert Silva missar matchen pågrund av skador eller avstängning.

FC Köpenhamn förlorade sin senaste CL-match mot Qarabag och kryssade mot Bayer Leverkusen i den första omgången.