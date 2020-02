Rikard Norling vill ta ner AIK:s ambitioner inför 2020. Samma budskap levererar sportchefen Björn Wesström: Den förra långsiktiga resan klubben gjorde kulminerade med guldet 2018. En ny resa inleds i år. Det var en glad med lite stressad AIK-tränare som öppnade, men lite busigt bara gläntade på dörren till träningsanläggningen på Karlberg när jag kom för att göra lite intervjuer under tisdagen.Vad vill du, frågade Norling finurligt och kikade ut genom springan med ett öga. Sen bjöd han på kaffe, stod och surrade lite om allt möjligt och sa att vi skulle ta ett längre snack nere i Marbella under lagets försäsongsläger som inleds på fredag dit jag ju reser.Stämningen var god. Det var den också när Henok Goitom satte sig ner och undrade hur det gick för mig som A-lagstränare i mitt Rotebro IS, när den skadade Nabil Bahoui lovade att fylla på min låtlista på Spotify som han senast hjälpte till att uppdatera i Dubai för fem år sen - och när sportchefen Björn Wesström lutade sig mot en trave flyttlådor och förklarade hur man ser på den allsvenska säsongen 2020.Att det är en utmaning som ansvarig att hålla den bestämda riktningen, att det gäller att hantera allt i från styrelse, till tränare, spelare och (naturligtvis) fans. För det finns alltid en tränare som efter en dålig match eller träning vill riva upp den noga nedkritade framtidsplanen, och det infinner sig inte sällan oro i styrelserummet när resultaten hackar - och supportrarnas kritik är något som gör allsvenskan levande.På gott och ibland ont.Men Wesström var tydlig med att 2020 är en säsong där AIK tar ny sats.', förklarade Wesström.Det intressanta är att man inleder en ny resa med en tränare som sitter på ett utgående kontrakt. Så när Rikard Norling nu i podden “Vår Värld” på ett väldigt icke-AIK-sätt vill plocka ner lite av förväntningarna på laget under 2020, så är det alltså grundat hos samtliga beslutsfattare i klubben.Jag kan hålla med om det, att en nystart tvingats fram efter en allsvensk- (nåja) - och Europa-plump 2019 och med en åldrande trupp - men jag undrar ändå om det accepterats om inte firma Wesström/Norling & Co vunnit guldet 2018.

Den framgången - och flera starka säsonger, så klart - har hjälpt till att bygga en trovärdighet och en buffert mot det allra mest spontana kritiken. Därför vågar man nu vara tydliga med budskapet att det lär krävas en del tålamod kommande säsong.



Men det finns också spännande inslag hos AIK 2020. Pratet om ett mer aggressivt och mer attackerande spel kommer från spelare på direkta frågor. Om ett nytt spelsystem som motståndarna kommer få svårt att läsa av. Så vad än som kommuniceras på Karlberg i februari, tro aldrig för ett ögonblick att AIK är en klubb som tar bort blicken från Lennart Johanssons pokal.