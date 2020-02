Wiland lägger av - besked i dag om Bajen-veteranen

Hammarby har skickat ut ett pressmeddelande, där man skriver:

"Hammarby Fotboll bjuder in till pressträff i dag med Johan Wiland som har besked att lämna angående sin fotbollskarriär".

Johan Wiland har brottats med skadeproblem (axeln) de senaste åren och i fjol blev det bara sju allsvenska matcher.

Hammarby värvade in Gianluca Curci för att täcka upp för Wiland, men flest matcher blev det för uttalade reservmålvakten Davor Blazevic.

Den senaste tiden har även en ny målvakt tränat med Hammarby i dansken David Ousted. En spelare som varit i MLS de senaste åren, och enligt FotbollDirekts källor så är han nu klar för Bajen, något även amerikansk media skriver.

David Ousted, formerly of #VWFC, #DCUnited and #cf97, has signed with Swedish side Hammarby source tells ESPN.