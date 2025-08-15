Beskedet: Isak missar Premier League-premiären

Newcastles svenske stjärnforward Alexander Isak står över lördagens premiär mot Aston Villa.

Samtidigt är situationen oförändrad, enligt tränare Eddie Howe.

– Alex situation har varit oförändrad ett tag och så kommer det fortsätta vara, säger han enligt The Chronicle och BBC.

Alexander Isak kommer inte att spela när Newcastle möter Aston Villa i Premier League på lördag. Tränare Eddie Howe bekräftade under en presskonferens att situationen kring svensken inte har förändrats.

Isak har tränat separat från laget efter rapporter om att han försöker lämna Newcastle för Liverpool. Han deltog inte heller i de senaste träningsmatcherna mot Espanyol och Atlético Madrid.

– Alex situation har varit oförändrad ett tag och så kommer det fortsätta vara, säger Howe enligt The Chronicle och BBC.

Newcastle letar samtidigt efter en ny forward, oberoende av Isaks status, och hoppas förstärka truppen före transferfönstrets stängning. Transferexperten Nicolo Schira rapporterade under fredagen att Liverpool förbereder ett nytt bud på svensken.

Howe spår att Isak kommer vara kvar i klubben när fönstret stänger:

– Just nu skulle jag säga ja. Han är kontrakterad hos oss, men detaljerna ligger utanför mina händer, säger tränaren.