AVSLÖJAR: Nya buden på Thomas Berntsen 

Intresset är stort kring Thomas Berntsen.

Den förre AIK-chefen saknar inte möjligheter och jagas, enligt FotbollDirekts uppgifter, av flera utländska klubbar.

AIK är utslagna från Europa-spelet.

En tung motgång med tanke på jätteläget som fanns att gå vidare.



I skuggan av uttåget står det samtidigt klart att det på allvar rör sig kring Thomas Berntsen som överraskande tvingades avgå tidigare i år.

Den norske sportchefen hade sedan han kom legat bakom försäljningar på över 200 miljoner och AIK hade efter många år tagit plats i toppstrid igen.

När han tidigare i somras lämnade så uppgavs det drivande skälet ha handlat om att han och styrelsen inte var överens om klubbens inriktning inför framtiden.

Allt sedan det tog slut med AIK så har det varit tyst om Berntsen och FD har tidigare haft uppgifter om att han övervägt att ta ett sabbatsår från fotbollen.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att 55-åringen från Oslo har bud från två olika klubbar. En i från norska Eliteserien och en från Superligan i Danmark – men ännu utan att ett bud har accepterats av huvudpersonen.

Berntsen bekräftade tidigare i våras för FD att intresse hade börjat skjuta fart. Redan då hade han nobbat klubbar.

”Det stämmer. Jag kan bekräfta att det är så. Jag har tackat nej till möjligheter”.

”Jag vill inte kommentera det men efter två krävande år i AIK och tolv sammanhängande säsonger som sportchef så kommer jag inte att stressa. Jag vet att det finns ett stort intresse för mig och jag är trygg i det, det räcker”.



Thomas Berntsen anställdes som sportchef för AIK i april 2023. Innan dess var han i Sarpsborg 08 i Norge.