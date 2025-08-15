Officiellt: Helm klar för AIK

AIK värvar från Ljungskile SK.

Adrian Helm, 19, är klar för klubben och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.

– Det är en ära att få vara här i AIK, säger han till klubbens hemsida.



Det har ryktats om det och nu står det klart.



Adrian Helm har valt AIK och har nu signerat ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029.



– Det är en ära att få vara här i AIK. Jag är väldigt taggad på att få ta på mig den svartgula tröjan och visa vad jag går för inför klubbens fantastiska supportrar, säger Adrian Helm.



Fredrik Wisur Hansen, AIK:s Fotbolls Head of scouting and recruitment om nyförvärvet:



– Vi är glada över att ha Adrian på plats. Han har en kraft och en fysik som kommer att passa in perfekt hos AIK. Hans vårsäsong i Ljungskile har varit väldigt imponerande, och han imponerade även när han provspelade hos oss tidigare i år. Vi tror att Adrian kommer kunna lyfta sitt spel ytterligare nu när han kommer till vår miljö.



Helm kommer närmast från Ettan Södra, där han under säsongen 2025 noterades för fyra mål och sex assist på 15 matcher i Ljungskile SK.