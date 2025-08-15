Nya målet: vill ha Lucas Bergvall-pengar

När han kom i vintras jämfördes han med Lucas Bergvall.

Nu bara drygt ett halvår senare har Matias Siltanen närmast tiodubblat sitt värde och Djurgårdens mål med en affär är nu liknande Bergvall till Tottenham.

Djurgården må gå mot en mellansäsong med missad topp-3 men ekonomiska möjligheter fortsätter att blomstra.

Trots kritiken som skakat klubben under stora delar av året så finns en mängd stora lukrativa spelaraffärer runt hörnet – om Djurgården bara vill.

Det ser ut som finansiella möjligheter större än just nu någon annan allsvensk konkurrent.

FotbollDirekt har tidigare haft uppgifter att Dif kräver 60 miljoner kronor för Tobias Gulliksen och nyligen berättade Sportbladet om att stockholmarna prissätter Keita Kosugi till 100 miljoner.



Enligt uppgifter till FD gäller samma kravbild för Matias Siltanen.

Målet för den 18-årige finländaren uppges nu vara satt 100-110 miljoner, någonting som skulle motsvara Djurgårdens Lucas Bergvall- affär med Tottenham.

Finländska media har gått så långt som till att Premier League-klubbar till och med skulle kunna lägga 200 miljoner.

En enorm värdeutveckling – precis som kring Kosugi – med tanke på att Dif inte betalat mer än tio miljoner för finländaren.

Men inte nog med det.

Det finns en annan mustig dimension kring i nivåerna som nu nämns om Siltanen och Kosugi.

Ännu en plus 100-miljonersförsäljning för Djurgården skulle skriva historia – två affärer på denna nivå har ingen allsvensk klubb ännu lyckats med.

De tre existerande i nuläget är Bazoumana Toure (Hammarby- Hoffenheim) 138 miljoner, Sebastian Nanasi (MFF-Strasbourg 125 miljoner och Lucas Bergvall (Djurgården-Tottenham) 110 miljoner.

FOTNOT: Alla angivna belopp är grundsummor.