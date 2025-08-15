Fridolina Rolfö kan flytta till England.

Den svenska landslagsstjärnan är enligt uppgifter nära ett avtal med Manchester United och kan därmed fortsätta karriären i Women’s Super League.

Fridolina Rolfö kan snart spela i England. Enligt ESPN är den svenska landslagsstjärnan nära ett avtal med Manchester United.

Mitt under EM blev det klart att Rolfö och Barcelona gick skilda vägar, ett år innan hennes kontrakt med den spanska klubben skulle löpa ut.

Nu rapporteras det att hennes nästa steg i karriären kan bli en flytt till Women’s Super League och Manchester United.

Rolfö lämnade Wolfsburg för Barcelona 2021 och tog under sin tid i den spanska storklubben hem två Champions League-titlar och fyra ligatitlar.