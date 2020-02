Om nya livet i USA och tunga skadan - ''Det är en kass situation''

Två dagar efter att han anlände till sin nya stad, där han ska bo med familjen och spela fotboll i två år, reste laget till Tucson i Arizona för att dra igång det första träningslägret. Tempot var högt, två träningar om dagen, och efter en vecka fick mittbacken en mindre bristning i ena ljumsken.- Den pallade inte dubbelpass där, de första fem-sex dagarna, tyvärr. Det har varit kasst, alltså. Det är en kass situation när man är ny och så, säger 29-åringen.Efter lägret mellanlandade laget i Cincinnati i tre dagar, som Tom Pettersson ägnade åt rehab samt att fixa med praktiska saker inför USA-flytten, och sedan fortsatte MLS-laget vidare till nästa träningsläger i Florida. Pettersson, som aldrig varit skadad i ljumsken tidigare, var borta från spel i tre veckor men har äntligen börjat komma igång med träningar igen.- Det är klart man varit stressad. Man vill ju bara gå in och visa upp sig så mycket man kan, och visa att man ska spela, liksom. Speciellt när man är ny och i en ny miljö, säger han.- Men det är bara att se det positivt och göra det man kan. Nu är jag i alla fall tillbaka i träning, så det är ju alltid nåt. Men det är usel tajming på skadan, helt klart.- Det har varit roligt! Skön mix av människor i det här laget, tycker jag. Skönare snubbar än jag förväntat mig nästan, men det är ju svårt att veta vad man kan förvänta sig när man har spelat i Sverige i stort sätt hela livet, bortsett från ett år i Belgien. De är hur sköna som helst så det känns bra. Det är lättare att komma in i laget när man är iväg på träningsläger också, och man träffas dygnet runt.- Det är lite olika. Jag försöker umgås med lite olika för att känna in alla. Men vi var ett skönt gäng som var ute på fisketur här i veckan, och jag delar rum med Spencer (Richey red. anm.), vår målvakt, och har gjort det under två läger. Han är alldeles för normal för att vara målvakt också, så det är perfekt, haha.”Kan inte göra så mycket mer”Tom Pettersson har inte kunnat vara med på plan de senaste veckorna, men har sugit in så mycket information han bara kunnat under träningslägren. Spelsystem och teori har inte varit något problem att hänga med i för Trollhättesonen.- Man känner igen mycket. Det hör man även när man pratar med andra som varit i MLS, att de är lite efter i den taktiska delen om man jämför med Europa. Så det har inte direkt varit någonting som jag inte förstår, väldigt mycket är samma.- Sedan hade jag ju tre år i Östersund, där hade vi knappt en match där vi spelade samma spelsystem hela matchen så man blev ju drillad bra där också. Det har inte varit några konstigheter. Så förhoppningsvis kommer jag kunna bidra lite när jag kommer in i spel.Nu när säsongsstarten närmar sig är Tom Petterssons största fokus att köra på med träning för att komma upp i rätt nivå. Han har tränat fullt de senaste passen, och fortsätter jobba på fysiken och beslutsfattandet som han känner att han tappat lite efter att inte ha spelat på länge.- Men det kommer automatiskt till slut, bara man är ute och kör på plan. Sedan kan jag inte göra så mycket mer.- Det är som dag och natt. Säg att vi har tolv veckors försäsong i Sverige, och här har de tryckt ihop alla de passen till sex veckor. Men det är bara att försöka anpassa sig. Det kan ju vara olika från klubb till klubb i Sverige också.- Det var ju synd bara att min ljumske inte klarade det riktigt. Sedan är det klart att man kunde tagit andra beslut också, varit smartare och sagt att ”jag kan inte träna idag”, men hur lätt är det när man är ny, liksom.Under helgen åker Tom Pettersson till Sverige för att hjälpa resten av familjen att flytta till det nya landet. Frun Johanna Almgren och sönerna Lennox och Milo har varit i Sverige under tiden Tom varit på träningsläger.- Det blir många mil i luften, men det är det värt. Det ska bli helt magiskt att få hit dem.- Ja, det är klart. Sedan kan det vara jobbigt för barnen att jag ringer, då saknar dom mig mycket. Så då kollar de hellre på Bolibompa än att prata med mig.Söndagen den 1 mars drar MLS-säsongen igång för den svenske backen och hans klubb FC Cincinnati. Ohio-laget flyger till New Jersey för att möta New York Red Bulls på Red Bull Arena och den svenske backen är hoppfull inför premiären.- Förhoppningsvis kan jag vara fit nog och i alla fall vara uttagningsbar, säger Tom Pettersson.