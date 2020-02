SPECIAL - SVENSKA CUPEN: Stor sammanfattning lördagens matcher

Tre grupper var i farten i svenska cupen på lördagen. Om den första omgången svar skapligt skrällfri, blev det desto fler skrällar när den andra omgången påbörjades. Elfsborg förlorade mot Oskarshamn och Örebro fick nöja sig med bara en poäng mot Brage, vilket gör att tre lag kommer att göra upp om kvartsfinalavancemanget i grupp 8. I grupp sju väntar en läcker "final" mellan målglada Östersund och BK Häcken. Här är alla fakta från lördagens matcher.



Grupp 6



0-1 (45) Joona Toivio, 0-2 (56) Joona Toivio, 0-3 (83) Ali Youssef, 0-4 (89) Ahmed Yasin.Kristoffer Karlsson.178.Kommentar: Matchen spelades i regn på Olympiafältets plan 10. I den första halvleken märktes inte divisions-skillnaden mellan lagen på samma sätt som det gjorde i den andra halvleken. Häcken tog ledningen efter en vänsterhörna i den sista minuten av den första halvleken. Bollen tappades i vätan av Eskilsminnes keeper Adam Larsson och den spelades till höger till Joona Toivio som trots en skog av ben i Eskilsminnes straffområde kunde sätta bollen via stolpen till ledning för Häcken och Toivio kunde öka på ledningen till 2-0 för Häcken, återigen ståendes till höger i straffområdet på en vänsterhörna. Det som ledde till hörnan var för övrigt ett kanonskott av Alexander Söderlund som Larsson med stor möda tippade över ribban.De två sista målen av inhopparna Ali Youssef och Ahmed Yasin. Youssef hade varit inne bara fyra minuter när han rullade in bollen mellan benen på Eskilsminne-keepern ur dålig vinkel. Youssef låg också bakom Yasins 4-0, då Youssefs avslut missats att ta bort av Eskilsminneförsvarare och Yasin störtade fram och tryckte in 4-0. Han gjorde ju mål som inhoppare också mot Gais i den första omgången.1-0 (20) Jordan Kadiri, 2-0 (33) Simon Kroon, straff, 3-0 (40) Jordan Kadiri, 4-0 (52) Jordan Kadiri.Farouk Nehdi.1 954.Kommentar: Enorm turbulens vid sidan av planen i Östersund - enorm harmoni på den samma. Försäsongens skyttekung Jordan Kadiri adderade tre nya fullträffar till sina sex tidigare när han blev matchens stora förgrundsfigur. Och som om det inte vore nog, var också Kadiri involverad i straffsituationen, är Emil Wahlström ramlade i närkamp med Kadiri och fick handen på bollen och därmed också sitt andra gula kort i matchen. Straffspark för Östersund som tryggt förvaltades av Simon Kroon. Gais utan Emil Wahlström alltså i den sista omgången mot Eskilsminne. Och det kommer att bli en direkt uppgörelse om vilket lag som går vidare genom Östersund - BK Häcken.Tabell:Östersund 2 2 0 0 9-0 6 +9--------------------------------BK Häcken 2 2 0 0 7-0 6 +7Gais 2 0 0 2 0-7 0 - 7Eskilsminne 2 0 0 2 0-9 0 -90-1 (4) Filip Tronet, 0-2 (34) Ahmed Awad, 0-3 (51) Ahmed Awad, straff.Glenn Nyberg.465.Kommentar: Alla planer i Uppsala var ospelbara, vilket gjorde att matchen flyttats till Vikingavallen i Täby.Matchens stora förgrundsfigur blev Västerås Ahmed Awad. I den fjärde minuten slog han en genomskärande passning till Filip Tronet som kom löpande mellan två Sirius-försvarare, fångade upp bollen till höger i straffområdet och tryckte till stenhårt högt vid närmsta stolpen. Veteranen Tronet, som saknades senast mot IFK Göteborg såg därför till att Sirius fick jaga ledningen. Ahmed Awad, nyförvärvet från Dalkurd nämnde vi i början av texten. Det var han själv som gjorde 2-0 till Västerås i den 34:e minuten ståendes på målområdeslinjen framför Sirius-målet helt rätt placerad när bollen spelades in från vänster och kunde enkelt sätta 2-0. Och i den 51:a minuten var han säker exekutor från straffpunkten efter att Sirius lagkapten Niklas Thor fällt Filip Tronet i straffområdet. Sirius bytte in nyförvärvet Kennedy Igboananike men denne kunde inte förmå att förändra matchbilden. Än tyngre blev det för Sirius när Axel Björnström fick sitt andra gula kort med knappa kvarten kvar efter att han fått det första gula kortet bara två minuter innan. Björnström är alltså avstängd mot IFK Göteborg i slutomgången.0-1 (21) Giorgi Kharaishvili, 0-2 (68) Robin Söder.Martin Strömbergsson927.Kommentar: Svarta mot vita var det på ett soligt Grimsta ip. Helsvarta Sollentuna som föll med 1-8 mot Sirius i den första omgången gjorde en betydligt mer samlad försvarsinsats denna gång. IFK Göteborg hade som väntat ett kraftigt övertag när det gäller bollinnehavet men fick nöja sig med två mål framåt. Det helvitskrudade IFK Göteborg tog ledningen genom Giorgi Kharaishvili efter att Alhassan Yusuf varit alert och utnyttjat ett något tveksamt agerande från Sollentuna i samband med ett inkast. Yusuf passade bollen till Robin Söder som klackskarvade bollen tillbaka till Yusuf till höger i straffområdet. Nästan nere vid kortlinjen skickade han in ett inlägg som Kharaishvili mötte med skallen till 1-0 för gästerna. I den 68:e minuten var det klapp-klapp-spel a l a Sovjet på 80-talet. Ett inspel längs gräset på vänsterkanten från Victor Wernersson skarvades vidare av Tobias Sana som hittade till Kharaishvili till vänster i straffområdet och han spelade bollen direkt vidare åt höger på ett tillslag, där Söder kommit löpande och med en bredsida kunde placera in 2-0 från målområdeskanten.Tabell:IFK Göteborg 2 2 0 0 4-0 6------------------------------------Sirius 2 1 0 1 8-4 3 +4Västerås SK 2 1 0 1 3-2 3 +1Sollentuna 2 0 0 2 1-10 01-0 (7) Ylli Podrimcaku, 1-1 (13) Rasmus Alm, 2-1 (47) Oskar Stejdahl.Andreas Johansson.Kommentar: Årets första stora skräll i svenska cupen blev ett faktum på ett halvdunkelt Ernemar IP. Och dubbel smäll för Elfsborg. Inte bara det att laget förlorade med 1-2, laget tappar också duktige Jesper Karlsson till den avgörande omgången, då han blev utvisad på tilläggstid. Oskarshamn spelade helt respektlöst och på en omställning tog laget ledningen genom försvararen Ylli Podrimcaku som hängde med upp i ett anfall och med fotens utsida rullade in 1-0. Elfsborg fick dock ny kontakt genom Rasmus Alm som efter en något stökig situation kunde utjämna. I början av den andra halvleken studsade bollen fram till Stejdahl efter ett inlägg från höger som styrts via en Elfsborgsspelare och Stejdahl mötte bollen vid straffområdeslinjen och med ett kanonskott tryckte han in 2-1 i nättaket. Oskarshamn höll därefter undan och kunde säkra segern med 2-1.: 0-1 (15) Seth Hellberg, 1-1 (34) Simon Amin, 1-2 (39) Christian Kouakou, 2-2 (64) Robin Book, 3-2 (82) Robin Book, 3-3 (90) Leonard Pllana.Victor Wolf.Kommentar: Örebro såg ut att ha rett ut svårigheterna efter att två gånger om hamnat i underläge mot ett Brage som bekant hade en allsvensk plats i några dagar innan Östersunds överklagan gick igenom. Nu gick Brage fram till 1-0 och 2-1 innan Örebro vaknade till liv. När Robin Book gjorde 3-2 på ett inspel från vänster längs gräset av Kevin Wright trodde nog många på Behrn Arena att Örebro säkrat hem segern. Men på tre minuters tilläggstid kom Brage fram i ett bra läge och Christian Kouakou prickade ribban med ett skott från mitten av straffområdet. Returen nickades i mål av Leonard Pllana och öppnar därmed upp gruppen helt inför den sista omgången, där tre av lagen har en teoretisk chans att gå vidare. Brage möter Oskarshamn och Elfsborg möter ÖrebroTabell:Örebro 2 1 1 0 7-4 4 +3----------------------------------Elfsborg 2 1 0 1 4-2 3 +2Oskarshamn 2 1 0 1 3-5 3 -2Brage 2 0 1 0 3-6 1 -3