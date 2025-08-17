Uppgifter: PL-intresse för PSG-stjärnan
PSG:s Lee Kang-in är eftertraktad.
Enligt sajten Caught Offside jagar både Arsenal och Manchester United sydkoreanen.
24-årige Lee Kang-in har kopplats ihop med en flytt från PSG i sommar. Sajten Caught Offside rapporterar att den sydkoreanske mittfältaren jagas av Premier League-klubbarna Arsenal och Manchester United.
Där till uppges det även finnas intresse från italienska Napoli. Sajten skriver att det är ”Gunners” som leder jakten på Lee Kang-in och sk redan ha tagit direkt kontakt med honom.
PSG ska vara öppna för att förhandla en potentiell försäljning.
Mittfältarens kontrakt med PSG sträcker sig till 2028.
