PSG:s Lee Kang-in är eftertraktad.

Enligt sajten Caught Offside jagar både Arsenal och Manchester United sydkoreanen.

24-årige Lee Kang-in har kopplats ihop med en flytt från PSG i sommar. Sajten Caught Offside rapporterar att den sydkoreanske mittfältaren jagas av Premier League-klubbarna Arsenal och Manchester United.

Där till uppges det även finnas intresse från italienska Napoli. Sajten skriver att det är ”Gunners” som leder jakten på Lee Kang-in och sk redan ha tagit direkt kontakt med honom.

PSG ska vara öppna för att förhandla en potentiell försäljning.

Mittfältarens kontrakt med PSG sträcker sig till 2028.