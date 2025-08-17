Spurs närmar sig Eze-affär: ”Vi är på marknaden”

Tottenham ser ut att förstärka offensiven.

Enligt tidigare uppgifter är Eberechi Eze på väg till klubben.

– Om vi kan vill vi förbättra truppen, säger tränare Thomas Frank enligt Talksport.

Tottenham Hotspur inledde sin Premier League-säsong med en 3–0 över nykomlingarna Burnley.

Samtidigt försöker Spurs, enligt tidigare uppgifter, att stärka upp i offensiven. Transferexperten Fabrizio Romano rapporterade att Crystal Palace-stjärnan Eberechi Eze är sugen på en flytt till den norra Londonklubben.

Efter segern mot Burnley förklarade Spurs-tränaren Thomas Frank deras läge i transferfönstret.

– Vi är på marknaden. Daniel (Levy), Johan (Lange) och Vinai (Venkatesham) jobbar väldigt hårt. säger Frank enligt Talksport och fortsätter:

– Om vi kan vill vi förbättra truppen. Men vi vill bara ha spelare som vi tror kan förbättra oss.

Tottenham ställs mot Manchester City i nästa omgång.