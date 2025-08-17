Lucas Paqueta kan stanna i West Ham.

Tränaren Graham Potter uppges vilja ha kvar honom.

Det rapporterar Fabrizio Romano.

Lucas Paqueta var med i startelvan när West Ham spelade Premier League-match mot Sunderland (0–3). Brassen har tidigare varit avstängd på grund av en matchfixning-skandal. Tidigare rapporterades mittfältaren vara nära att stängas av från den engelska fotbollen.

Under söndagen startade han matchen och spelade alla 90 minuter för Graham Potters lag. Efter matchen ska den förre ÖFK-tränaren visat stor tillit för brassen och enligt transfergurun Fabrizio Romano vill Potter behålla Paqueta.

Potter ska även ha förklarat sitt önskemål för Paqueta, då brassen sk ha fått förslag från andra klubbar.

Brassens kontrakt med West Ham löper ut sommaren 2027.