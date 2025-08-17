I våras föll man med 3-0 borta mot AIK.

Nu välkomnar man den allsvenska fyran till Göteborg – med en tydlig matchplan.

– Det är nog ganska enkelt, det är bara att vara lite mer påkopplade på fasta situationer, säger Stefan Billborn till FotbollDirekt.

REPORTER: ARVID LARSSON

I måndags stod IFK Göteborg för en fin prestation då man besegrade Gais med 1-0 i ett hett derby.

Således är stämningen i det Blåvita laget på topp – som vanligt enligt Stefan Billborn.

– Jag tycker alltid att vi har bra stämning men det är klart att det är lite extra efter vinster i allmänhet och kanske Gais i synnerhet, säger huvudtränaren till FotbollDirekt.

I fjol stod IFK Göteborg för en svag säsong i allsvenskan där man slutade på 31 poäng efter 30 omgångar och undvek kvalplats på målskillnad. I år har man, efter 19 spelade matcher, tagit lika många poäng som på hela fjolåret och Stefan Billborn pekar ut den största skillnaden till varför.

– Det är väl såklart att vi är lite bättre i år än vad vi var förra året. Det är nog inte så mycket större skillnad än så. Det är väl egentligen det, förklarar han.

Känner du att ni har presterat bättre än förväntat eller enligt förväntnignarna?

– Jag har inte så mycket förväntningar. Det går lite från vecka till vecka beroende på var man är, befinner sig, tycker att laget är och sådär. Vi gick in i säsongen med inställningen att vi ska bli bättre än förra gången och att vi ska försöka att utveckla vårt spel. Sedan vet vi att det kommer att gå upp och ner hela tiden men det man kan säga är att vi är ett av de få lagen som har presterar i paritet med det vi har fått i utdelning. Vi ligger ungefär på plus-minus någon poäng hit och dit, vilket är ganska ovanligt i allsvenskan. Det är i alla fall rättvist där vi ligger men vi ser stor förbättringspotential och förhoppningsvis kommer vi att ta mer än 31 poäng efter 30 omgångar i år.

Svaret på frågan om veteranens plats i startelvan: ”Ingen är given”

Gustav Svensson stod för en fin prestation i derbyt mot Gais när han fick spela istället för avstängde David Kruse. Frågan är om måndagens insats gjorde platsen på det centrala mittfältet till veteranens framöver?

– Det finns ingen som är given i startelvan, konstaterar Billborn.

Kommer han att få chansen igen, eller blir det Kruse?

– Startelvan ser man på söndag. Oavsett om det är någon som har spelat 15 matcher på raken så kommer vi att kommunicera ut den på söndag, och till spelarna på lördag. Det är inga krusiduller så.

Billborn fortsätter:

– Sedan tycker jag att det är kul att Gustav fick gå in och göra en sådan match som balansspelare. Det tror jag han tyckte var väldigt roligt också, att få göra det i en match som passade honom väldigt bra.

Efter derbysegern mot Gais väntar ett nytt stormöte för Blåvitt som välkomnar AIK till Gamla Ullevi under söndagen. Därefter beger man sig till Malmö för att möta fjolårsmästarna. Det tämligen tuffa spelschemat är dock ingenting Stefan Billborn lägger någon vikt vid.

– Jag tror att man måste avdramatisera det lite. Sedan försöker vi, även om inte utfallet alltid blir som vi tänkt, möta alla lag på våra egna premisser. Sedan kan motståndarna vara bättre eller sämre men vi lägger inget speciellt fokus på om det är AIK eller Malmö – vi går ut och försöker spela in våra styrkor så mycket som möjligt och såklart utnyttja det som de är lite svagare på. Det enda man märker är att det är lite mer intresse runt, även om det intresse vi upplever alltid är ganska stort. Det är nog “business as usual” och jag tror att det ska vara det också, då tror jag att man får bäst utdelning – oavsett var man ligger i tabellen.

Blåvitts tydliga matchplan mot AIK

Sist IFK Göteborg och AIK ställdes mot varandra slutade matchen med en 3-0-seger för ”Gnaget” på Strawberry arena. När Billborn får frågan om hur de ska undvika samma utfall under söndagen är svaret tydligt – och enkelt.

– Det är nog ganska enkelt. Det är bara att vara lite mer påkopplade på fasta situationer, för där släpper vi in en inläggs-frispark från alldeles för långt avstånd, en inspark som vi står för utspridda på och en hörna där vi helt enkelt är jätteslarviga. Jag hoppas att vi inte kommer att stå för de bjudningarna den här matchen, avslutar Stefan Billborn.

Matchen mellan IFK Göteborg och AIK har avspark klockan 14.00.