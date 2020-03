JUST NU: AIK:s budget för nyförvärv är slut - ''Nu krävs extraordinära beslut''

Alexander Milosevic ser nu alltså ut att trots allt kunna göra ännu en sejour i AIK. Expressen hävdade under gårdagen att förhandlingar är återupptagna med det förra Nottingham-proffset så just nu går kontraktslös.Annars har det ju en tid sett ut som att det inte blir AIK igen sedan Milosevic inte fått sina lönekrav tillgodosedda.FotbollDirekt har ju tidigare redogjort för hur AIK i nuläget krasst måste sälja för att kunna göra något av större sort på marknaden innan det nuvarande fönstret stänger om några veckor.Sportchef Björn Wesström har även varit tydlig med att Ebenezer Ofori, enligt budget, är den enda större affär som medges enligt ordinarie utrymme.När FD nu under måndagen får en ny kortare intervju med AIK:s sportchef så har ingenting förändrats. Rent ekonomiskt så kvarstår svårigheterna och AIK kommer - för att kunna agera - behöva spräcka den spelarbudget som är satt för 2020.- Vi pratar med Alex men det har vi gjort sedan i januari. Vi har aldrig slutat prata, säger Björn Wesström till FotbollDirekt.se och kommer in på den rådande situationen som ser bekymmersam ut med beskedliga resultat, knapert med nyförvärv och en omfattande kursändring genom en ny spelmodell.- Först och främst måste vårt fokus just nu vara att få tillbaka spelare som vi saknar. Mot Örgryte tror jag vi saknade sju namn. Vi måste till att börja med lägga en enorm kraft på att se till att få tillbaka dessa spelare, säger han.- Vi får vi se vilka möjligheter vi kanske får.- Nej, vår budget för nyförvärv är slut så det krävs i så fall extraordinära beslut om det ska bli något.AIK:s försäsong har än så länge inte imponerat, 2-2 mot Jönköpings Södra och nu alltså en uddamålsseger i går mot Örgryte. Men märk ändå väl - det finns positiva ansatser som 1-1 i en träningsmatch mot ryska toppklubben Rostov och det faktum att man nu senast mot Öis inte släppte till en målchans.