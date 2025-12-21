Beskedet: Barcelona-backen korsbandsskadad

Barcelona meddelar ett bakslag.

Mittbacken Andreas Christensen är korsbandsskadad.

Dansken blir borta i månader, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Barcelona har åkt på ett bakslag. Mittbacken Andreas Christensen har åkt på en skada. Klubben meddelar att det rör sig om en bristning i korsbandet i hans vänstra knä.

”Spelarens återhämtningstid kommer att bero på hans utveckling. ”, skriver Barcelona.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano blir Christensen borta ”flera månader” samtidigt som en operation inte är aktuell för tillfället.

Christensen noteras fö 12 ligaframträdanden den här säsongen i La Liga.



























