Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Beskedet: Barcelona-backen korsbandsskadad

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Barcelona meddelar ett bakslag.
Mittbacken Andreas Christensen är korsbandsskadad.
Dansken blir borta i månader, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Barcelona har åkt på ett bakslag. Mittbacken Andreas Christensen har åkt på en skada. Klubben meddelar att det rör sig om en bristning i korsbandet i hans vänstra knä.

”Spelarens återhämtningstid kommer att bero på hans utveckling. ”, skriver Barcelona.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano blir Christensen borta ”flera månader” samtidigt som en operation inte är aktuell för tillfället.

Christensen noteras fö 12 ligaframträdanden den här säsongen i La Liga.














Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt