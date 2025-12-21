Uppgifter: Milan jagar Chelsea-försvarare

Milan gör sig redo för transferfönstret i januari.

Den italienska klubben jagar Chelseas Axel Disasi.

Det rapporterar La Gazetta dello Sport.

Foto: Alamy

AC Milan uppges vara på väg att värva anfallaren Niclas Füllkrug från West Ham. Men ”Rossoneri” vill även stärka upp i defensiven.

Enligt italienska La Gazzetta dello Sport jagar Milan Chelseas försvarare Axel Disasi. Milan uppges plocka in honom relativt billigt på grund av deras rådande ekonomiska situation.

Disasi har till störst del spelat för Chelseas U21-lag den här säsongen. Kontraktet med Londonklubben sträcker sig till sommaren 2029.