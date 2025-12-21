Uppgifter: Anders Bååth tar över Brage

Anders Bååth ser ut att ha hittat ett nytt uppdrag.

34-åringen uppges bli huvudtränare i IK Brage.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Anders Bååth fick sparken av Umeå FC efter en svag period i superettan där kubben låg i botten av tabellen. Nu uppges 34-åringen ha hittat ett nytt jobb.

Enligt Aftonbladet kommer Bååth att bli huvudtränare i IK Brage. Det är dock ännu oklart om han kommer att dela ansvaret i klubben med någon annan eller inte. Beskedet uppges klargöras inom den närmsta veckorna.

Borlängeklubben sparkade tränarna Janne Mian och William Bergendahl i oktober och ersattes av Jonas Björkgren och Lennart ”Kral” Andersson.

Brage slutade åtta i superettan den gångna säsongen.