Uppgifter: Barça intresserat av engelsk talang
Barcelona vill värva till framtiden.
Klubben spanar på Norwich-talangen Ajay Tavares, 15.
Det rapporterar sajten Mundo Deportivo.
Barcelona vill värva från England. Enligt den spanska sajten Mundo Deportivo visar den spanska intresse för Norwich-talangen Ajay Tavares.
15-åringen har nyligen representerat Englands U17-landslag efter att ha spelat i både U15 och U16. Utöver Barça finns det även klubbar i England som spanar på honom.
Tavares har, enligt Mundo Deportivo, ett europeiskt pass vilket gör en utlandsflytt möjlig innan han fyller 18.
Tavares noteras för sju framträdanden i Norwichs P18-lag.
