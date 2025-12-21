Uppgifter: Barça intresserat av engelsk talang

Barcelona vill värva till framtiden.

Klubben spanar på Norwich-talangen Ajay Tavares, 15.

Det rapporterar sajten Mundo Deportivo.

Barcelona vill värva från England. Enligt den spanska sajten Mundo Deportivo visar den spanska intresse för Norwich-talangen Ajay Tavares.

15-åringen har nyligen representerat Englands U17-landslag efter att ha spelat i både U15 och U16. Utöver Barça finns det även klubbar i England som spanar på honom.

Tavares har, enligt Mundo Deportivo, ett europeiskt pass vilket gör en utlandsflytt möjlig innan han fyller 18.

Tavares noteras för sju framträdanden i Norwichs P18-lag.