Uppgifter: Så ska Real Madrid övertyga Jürgen Klopp

Real Madrid vill ha Jürgen Klopp som tränare.

Presidenten Florentino Perez vill erbjuda tysken två värvningar för att ta tränarjobbet.

Det rapporterar Defensa Central.

Foto: Alamy

Real Madrids tränare Xabi Alonso uppges hänga löst. En ersättare som det har ryktats om är Jürgen Klopp. Sedan tidigare har Red Bulls globala fotbollsdirektör Oliver Mintzlaff dementerat detta och sagt att Klopp inte vill ta ett tränar jobb.

Men det ser ut som att Real Madrid inte ger upp.

Enligt sajten Defensa Central vill Real Madrids president erbjuda honom en ”gåva” för att ta tränarjobbet. Sajten uppger att Klopp är lovad två värvningar, en mittback och en mittfältare, om han tar över.

Dessutom rapporterar sajten att Klopp överväger att ta över den spanska klubben i sommar.

Jürgen Klopp kommer senast från ett tränarjobb i Liverpool. För tillfället jobbar han som global fotbollschef för Red Bull.