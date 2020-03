FD:s avslöjande bekräftat - Haglund till BP: "Rehab under våren"

Tolv poäng i allsvenskan 2019.

Trots det väljer Philip Haglund att kliva ned två divisioner för att spela med sin moderklubb i division 1. Imorse bekräftade Brommapojkarnas sportchef Peter Kisfaludy att så blir fallet. Men en skada gör att det snarare är till sommaren som han ser ut att bli spelklar.

– Philip opererade foten för fem veckor sedan. Så han kommer behöva 6-8 veckor till innan han kan börja träna igen. Så vi har sagt att vi kommer föra över Philips licens från Sirius till BP, så att vi har hans papper på plats i alla fall, säger BP:s sportchef Peter Kisfaludy till FotbollDirekt.se.



– Det får ta den tid det tar. Han vill spela igen, men han måste få tid. Så får vi se hur foten läker. Det är hans tredje fotoperation i karriären, och vi vill inte att han ska komma tillbaka för snabbt och få en stressfraktur. För oss vore det en dröm om han kom tillbaka, men vi ska inte jaga på honom, säger Peter Kisfaludy.

På torsdagen bekräftade BP så övergången officiellt.

"Philip som under vintern opererat en fot är efter tester ännu inte fullt återställd och kommer under våren köra rehab med förhoppning om att komma tillbaka till fotbollsplanen senare under säsongen. Philip skrivs nu över till BP och kommer tillhöra klubben och om rehaben går enligt planen så kommer vi att få se Philip på soliga Grimsta igen senare i år.

Philip har BP som moderklubb och spelade i föreningen från knatteskolan upp till Herrlaget. De senaste 10 säsongerna har han spelat över 200 matcher i Heerenveen, Göteborg, Hammarby och Sirius. Den senaste säsongen i Allsvenskan med Sirius stod han för 13 poäng".



När han gick till Heerenveen under 2010 så blev han en av BP:s största affärer genom tiderna och såldes för 15 000 000.