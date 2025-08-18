Napolis mardröm: Lukaku skadad – kan bli borta hela hösten

Napoli har drabbats av ett rejält bakslag.

Stjärnanfallaren Romelu Lukaku har dragit på sig en skada.

Belgaren väntas bli borta till november, enligt Nicolò Schira.

Den regerande italienska mästaren Napoli drar i gång en ny Serie A-säsong till helgen och ska ge sig på att försvara ligatiteln från förra säsongen. Då får Neapel-klubben klara sig utan kuggen Romelu Lukaku, 32, som har dragit på sig en skada.

Det var i träningsmatchen mot grekiska Olympiakos i förra veckan som olyckan var framme, och efter medicinska undersökningar står det klart att belgaren har fått en allvarlig skada i vänster lår.

Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku 👇https://t.co/zRirRhNjmR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2025

Hur länge anfallaren väntas bli borta framgår inte av Napolis uttalande, men enligt journalisten Nicolò Schira väntas Lukaku bli borta till i november. Han kan alltså missa de första tio omgångarna av Serie A.

Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra per Romelu #Lukaku che dovrebbe essere out fino a novembre. #Napoli pic.twitter.com/S41A3zDt76 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2025

Förra säsongen stod Romelu Lukaku för 14 mål och tio assist på 36 ligamatcher för Napoli.