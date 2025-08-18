Dejan Kulusevski, 25, dras med en skada.

Nu meddelar förbundskapten Jon Dahl Tomasson att Tottenham-svensken missar kommande landslagssamling.

– Han kommer inte att vara tillgänglig, säger ”JDT” enligt Fotbollskanalen.

Det var i slutet av förra säsongen som landslagssvensken Dejan Kulusevski drog på sig en knäskada. 25-åringen missade slutet av säsongen med Tottenham Hotspur och befinner sig fortsatt i Premier League-klubbens sjukstuga.

Dejan Kulusevski på kryckor i juni 2025. Foto: Alamy.

Det är oklart exakt hur länge Kulusevski beräknas bli borta, men rapporter har förekommit om att han kan bli borta ända till jul. Nu meddelar förbundskaptenen för det svenska herrlandslaget, Jon Dahl Tomasson, att den offensiva spelaren inte kommer att vara en del av landslagssamlingen mot Slovenien och Kosovo i VM-kvalmatcherna i September.

– Jag har haft mycket kontakt med ”Kulu”. Han kommer inte att vara tillgänglig. Han är skadad och försöker ta sig tillbaka. Det går bra men det är för tidigt, säger han enligt Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är en besvikelse eftersom vi skulle älska att spela med ”Kulu”. Men fotbollen är aldrig perfekt.

Sverige ställs mot Slovenien borta den 5 september och Kosovo borta den 8 september.