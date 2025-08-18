Han är finsk U21-landslagsman med meriter från den portugisiska högstaligan – och har lånats ut till IFK Värnamo.

Väl där har Otso Liimatta fått en pangstart – med två klassmål på tre matcher.

– För mig är det mycket mer viktigt att vi tar tre poäng än att jag gör mål, säger Liimatta till FotbollDirekt.

Video Hemmaseger för Norrköping i Östgötaderbyt

År 2023 lämnade Otso Liimatta finska AC Oulu för spel i den portugisiska högstaliga-klubben Famalicão.

Där har den 21-årige offensiva mittfältaren med meriter från det finska U21-landslaget hållit till i två år och står noterad för spel i 19 tävlingsmatcher med A-laget.

Trots det valde Liimatta att lämna solen i södra Portugal för spel i Småländska IFK Värnamo, som ligger sist i allsvenskan. Detta då han kände att tillvaron i Portugal inte var optimal.

– Jag menar, jag tycker att jag har lärt mig mycket under de två år jag har varit där. Även om jag inte har spelat så mycket som jag har velat, och det kanske inte har varit det optimala steget för att utvecklas, har det samtidigt varit ett bra steg. Jag känner att jag har utvecklats på ett sätt men vid någon tidpunkt måste jag börja spela också. Därför valde jag det här lånet, säger Otso Liimatta till FotbollDirekt.

Med begränsad speltid kan ett utlån till en annan klubb få fart på en karriär och en spelares motivation. Det är en av anledningarna till att Liimatta lämnade Portugal för den svenska fotbollen.

– Jag tycker att allsvenskan är en bra liga för mig, under den här perioden av min karriär. Värnamo visade även ett stort intresse och efter att jag pratade med min agent, huvudtränaren och sportchefen fick jag en bra känsla av laget. Det kändes som att det, fram till slutet av säsongen, är en bra plats för mig att vara på.

Värnamo känns som en väldigt familjär klubb. Stämmer det?

– Ja, det är som ett samhälle här och jag tycker om det. I alla fall nu, under de två veckorna jag har varit här.

”Det var inte som att jag kom hit utan att kolla på tabellen”

Med spel i AC Oulu och Famalicão var Otso Liimattas förkunskap om IFK Värnamo tämligen begränsad – innan han talade med personal i klubben.

– Efter att ha pratat med huvudtränaren och sportchefen fick jag reda på mer, men innan det visste jag inte särskilt mycket om klubben.

Men du hade tagit reda på klubbens position i tabellen och den tuffa vårsäsongen?

– Självklart såg jag det. Det var inte som att jag kom hit utan att kolla på tabellen, säger 21-åringen och skrattar.

– Men jag visste att de inte hade varit i allsvenskan under så många år.

Otso Liimatta i matchen mot Gais den andra augusti. Foto: Bildbyrån.

Att Värnamo, efter 16 matcher, låg sist i den allsvenska tabellen med stor marginal var ingenting som fick Liimatta att tveka på att iklä sig den vitblå tröjan. Det hade det inte heller gjort om de ledde serien, berättar han.

– Det var inte som att det besvärade mig, och jag väljer inte någon klubb baserat på hur det går i tabellen. Självklart vill jag hjälpa laget men det gäller oavsett var jag går, jag vill alltid hjälpa laget.

Även om Värnamo inte har vunnit en match sedan Liimatta anslöt har han själv fått en minst sagt bra start. Detta då han, i de två senaste matcherna, har gjort två mål. Värt att notera är att båda strutarna har kommit utanför boxen och varit riktiga klass-avslut.

– Jag tycker att starten har varit ganska bra för mig med två mål på tre matcher men nu vill jag hjälpa laget ännu mer. För mig är det mycket mer viktigt att vi tar tre poäng än att jag gör mål, förklarar den sympatiske finländaren och tillägger:

– Men med mål kan jag såklart hjälpa laget att ta tre poäng.

”Vi är väldigt lugna i att vi kommer att lösa det allsvenska kontraktet”

Så sade IFK Värnamos klubbchef, Lisa Lidén, till FotbollDirekt i början av augusti. Detta trots att man endast vunnit en allsvensk match på hela säsongen. Tron på ett nytt kontrakt är det dock inte bara klubbchefen som har, utan så gott som hela truppen.

– Jag tror det. Jag tycker att det finns en positiv atmosfär i klubben och jag tror också att vi kan klara det. Jag vet att starten på säsongen inte var bra men vi har ett bra lag och vi har många matcher kvar att spela. Det har sett helt okej ut under de tre matcherna jag har varit här och vi har kunnat stå upp mot Elfsborg och andra lag så jag tror att vi kan klara av att stanna kvar.

Vad har du själv för ambitioner med din tid i Värnamo?

Otso Liimatta tvekar en lång stund*

– Jag vet inte. Det viktigaste för mig är att spela och målet med det här lånet var att jag skulle få många minuter. Jag vill bara spela mycket och visa vad jag kan.

Handlar det på något sätt om att få tillbaka glädjen till sporten?

– Jag förstår precis vad du menar och självklart påverkar det. Alla som har varit i en situation likt denna vet att det inte är enkelt, men min motivation har alltid varit hög även om jag inte har fått så många minuter.

Senare idag står tre extremt viktiga poäng på spel för IFK Värnamo som välkomnar bottenkonkurrenten Degerfors IF till Finnvedsvallen. Att betydelsen av matchen är stor har Otso Liimatta förstått, åt båda hållen.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt, det är en av våra konkurrenter i botten som vi vill vinna mot. Om de vinner är det dåligt för oss och om vi vinner är det dåligt för dem. Det är självklart en viktig match, avslutar Liimatta.

Matchen mellan IFK Värnamo och Degerfors IF har avspark klockan 19.00.