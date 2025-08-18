IFK Norrköping har drabbats av ett bakslag.

Elin Rombing, 27, har drabbats av en korsbandsskada och tvingas till operation.

– Det var ett tufft besked att få, nu väntar en lång skadefrånvaro, säger hon.

Det var i den damallsvenska matchen mot Brommapojkarna tidigare i augusti som olyckan var framme för IFK Norrköpings Elin Rombing. 27-åringen tvingades till ett tidigt byte i den första halvleken, och sedan dess har ytterspringaren inte varit en del av ”Pekings” matchtrupp.

Nu står det klart att Rombing drabbats av en korsbandsskada och tvingas till operation.

– Det var ett tufft besked att få, nu väntar en lång skadefrånvaro. Under tid kommer jag fortsatt vara med laget och hjälpa dem bäst jag kan, säger hon i ett uttalande.

Hur länge Elin Rombing väntas bli borta är oklart, men rehabiliteringstiden för korsbandsskador kan vara i upp mot ett år.