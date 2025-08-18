AIK:s besked till veteranen 

I oktober förra året valde AIK att förlänga kontraktet med Sotirios Papagiannopoulos.

Nu uppges AIK, enligt mina uppgifter, ha signalerat att mittbacken ingår i planerna för 2026.

AIK har efter derbyt mot Djurgården haft ett par tyngre resultat. Lägg där till flera missade nyförvärv av mer etablerat snitt, någonting som tränare Mikkjal Thomassen nyligen har visat besvikelse kring.

AIK står även inför viktiga beslut kring förlängningar – eller inte – med ledande namn som Bersant Celina, Sotirios Papagiannopoulos och Thomas Isherwood.

Nu ser det ut att vara på väg att röra på sig kring den sistnämnde som har spelat varenda minut i år – och som nyligen var en jätte i derbyt mot Djurgården.

Enligt FD:s uppgifter ingår en av allsvenskans bästa mittbackar i planerna för 2026.

Allt talar för en förlängning – om rätt villkor kan presenteras.

Enligt uppgifterna är det inte länge sedan AIK ska ha indikerat för Papagiannopoulos att ett bud är på gång lite längre fram.

Den 34-årige mittbacken hade även i fjol en liknande situation där hans avtal inte blev klart förrän i oktober.

Själv har han uttalat sig för ett par månader sedan och visade då att han kände sig hoppfull – och visade att han själv vill stanna.

Den här säsongen har han noterats för 20 matcher i allsvenskan och fyra framträdanden i Conference League-kvalet.