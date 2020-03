Bajens nya plusresultat - men röstar emot höst/vår

165 personer tog sig på onsdagskvällen till Södra Teatern på söders höjder i Stockholm för årsmöte hos Hammarby fotboll. Det var nästan 60 fler än vad det var på förra årets årsmöte men ändå ungefär 300 färre än det AIK hade på sitt årsmöte häromveckan.



Både Djurgården och Hammarby tänkte ha årsmöte på onsdagskvällen men det blev till slut bara Hammarby som genomförde sitt i dessa corona-tider. Djurgården valde att skjuta upp sitt årsmöte på framtiden.



Hammarby redovisade fina ekonomiska sifrror för räkenskapsåret 2019 och noterade ett plus på verksamheten på 2 846 206 kronor trots att kostnaderna var större 2019 än 2018 så var intäkterna ännu större och när det gäller intäkter visade Hammarby upp ett plus på 36,1 miljoner kronor jämfört med utgifterna på 32,6 miljoner kronor.



Bland motionerna fanns det bland annat en om spel höst-vår och den avslogs av styrelsen först, gick till omröstning, där den avslogs på nytt. En av de stora punkterna var bakdatering av Hammarbys grundande-år.

1897 är det som klubben ses som grundad nu men i en motion vill den att den ska bakdateras till 1889, då Hammarby roddförening bildades som senare sägs ha blivit Hammarby IF.

Det väckte en stor diskussion men kontentan blev att inget sånt beslut kunde fattas på årsmötet, utan det är alliansföreningen som måste göra detta.



Årsmötet pågår