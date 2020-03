AVSLÖJAR: AIK i förhandlingar med supertalangen

17-åringen har snabbt fått stort förtroende hos AIK och har spelat i flera träningsmatcher på försäsongen plus att han startat i två av de tre gruppspelsmatcherna som AIK spelat i svenska cupen.Hans snabba intåg i laget och succéartade utveckling, har som exempelvis gjort att veteranen Per Karlsson fått kliva åt sidan på mittbackspositionen och har både varit bänkad från start och även blivit förpassad till högerkanten.Tihi, uppväxt i Jungfrudansen i Solna, är ytterligare en egen produkt som AIK fått fram de senaste åren och går då i fotspåren på spelare som Robin Quaison, Alexander Isak och den offensivt lagde mittfältaren Tom Strannegård som var tänkt att kämpa om en ordinarie startplats i laget innan han skadade sig.Robin Tihi har ett kontrakt med AIKs U19-lag men det är alltså det som nu ska uppgraderas till ett A-lagskontrakt och där förhandlingar pågår för fullt enligt FotbollDirekts källor.Det satte fart ordentligt för Tihi när han debuterade i cupen mot Örgryte den 1 mars och hjälpte då AIK hålla nollan i 1-0-segern. Han var också med och hjälpte AIK till seger mot Kalmar FF och spelade 90 minuter även då.- Han gör det jäkligt bra, han får en stor utmaning, det är en forward (Öis Adam Bergmark Wiberg) som är extremt rörlig som han får fajtas med. Kan han (Bergmark Wiberg) få in en liten tånagel i en situation så gör han det, då måste man hela tiden gå in fullt och det fajtades Tihi med hela matchen. Han fajtades otroligt bra, sade tränaren Rikard Norling om Tihi efter dennes A-lagsdebut i tävlingssammanhang mot Örgryte.





OLA GUSTAVSSON

MATS JONSSON