Officiellt: Arnaud Kalimuendo klar för Nottingham Forest

Arnaud Kalimuendo flyttar till Premier League.

Anfallaren är klar för Nottingham Forest.

Prislappen uppges landa på 31,5 miljoner euro.

Nottingham Forest fortsätter att värva.

I helgen plockade man in James McAtee och Omari Hutchinson, denna måndag så har man gjort klart med ännu ett offensivt namn.

Arnaud Kalimuendo har köpts loss från franska Stade Rennes och 23-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.

Enligt tidigare uppgifter så betalar Nottingham 31,5 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 350 miljoner kronor.