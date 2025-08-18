Jadon Sancho har sett ut att vara på väg till AS Roma.

Nu ser fallet inte längre ut att vara så.

Engelsmannen uppges ha tackat nej till den italienska klubbens erbjudande.

Jadon Sancho är oönskad i Manchester United och engelsmannen har ryktats bort från klubben hela sommaren.

I helgen kom transferexperten Fabirzio Romano med uppgifter om att Manchester United accepterat ett lånebud med köpoption från Roma på Sancho, men trots det ser affären nu att att spricka.

Romano uppger nämligen nu att Sancho tackar nej till Romas erbjudande, detta då han vill se över andra klubbars erbjudanden.