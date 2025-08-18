Viktor Gyökeres, 27, blev utbytt och utbuad i PL-debuten för Arsenal.

FotbollDirekt djupdyker i svenskens siffror i ligapremiären mot Manchester United.

Video Viktor Gyökeres första intervju i Arsenal

Det svenske stjärnförvärvet Viktor Gyökeres fick chansen från start i Arsenals Premier League-premiär borta mot Manchester United under söndagskvällen. Anfallaren fick därmed göra ligadebut för London-klubben och ställdes mot den tidigare Sporting-tränaren Ruben Amorim.

PL-debuten blev dock ingen lyckad sådan, och redan efter en timmes spel fick Gyökeres lämna planen mållös och ersattes av Kai Havertz. Det var första gången på fem raka säsonger som 27-åringen inte gjorde mål i en ligapremiär.

Foto: Alamy.

Svensken byttes ut till busvisslingar och burop från hemmapubliken, och efter matchen har ”Blågult”-anfallarens insats på Old Trafford hånats på sociala medier. Användare har hånat Gyökeres fysiska form och det faktum att han inte registrerade ett enda skott på sina 60 spelade minuter.

Men hur dålig var Gyökeres i Premier League-debuten för Arsenal?

Vad säger statistiken?

Viktor Gyökeres noterades inte för ett enda skott under den timmen han spelade för Arsenal under söndagen. Han skapade inte heller en enda målchans, enligt statistiktjänsten Opta.

På 60 minuter slog han nio passningar, med enbart fem av dem som nådde fram till rätt adress. Bara Gabriel Martinelli hade slagit färre passningar efter 60 spelade minuter (5). Sedan Opta började analysera Premier League (2003/04) har bara Folarin Balogun registrerat färre passningar under sin startdebut för Arsenal i Premier League (5, augusti 2021) än Viktor Gyökeres.

Färst passningar i startdebut i PL för Arsenal

Spelare Motståndare Säsong Passningar Spelade minuter Folarin Balogun Brentford 2021/22 5 59 Viktor Gyökeres Manchester United 2025/26 9 60 Jérémie Aliadière Liverpool 2003/04 9 73 Mathew Ryan Aston Villa 2020/21 11 90 Theo Walcott Watford 2006/07 11 65

Dessutom vann Viktor Gyökeres enbart tre av sina 13 dueller.

Vad betyder det för Viktor Gyökeres?

Premier League-debuten blev inte som Viktor Gyökeres hade trott. Vissa kritiska röster har tagit tillfället i akt för att peka på att värvningen av den svenske anfallaren redan är en fiaskoartad sådan, men betyder insatsen i ligapremiären att Gyökeres tid i Arsenal redan är misslyckad? Det tycker inte tränaren Mikel Arteta.

– Gyökeres gjorde många väldigt bra saker, sa spanjoren på presskonferensen efter segern mot Manchester United.

Viktor Gyökeres kommer att behöva tid för att anpassa sig till den engelska högstaligafotbollen. Anfallaren anlände till Arsenal otränad efter att ha strejkat från Sportings försäsongsträning, och han har inte ens tränat med ”The Gunners” i en månad vid det här laget. Det råder ingen tvekan om att Gyökeres kommer att hitta tillbaka till målformen han visade upp i Portugal – frågan är bara hur lång tid han behöver på sig.