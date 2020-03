JUST NU: Bajen kan tvingas nobba stjärnan - ''Kan inte svara på det nu''

Muamer Tankovic öppnade under gårdagen för att stanna i Hammarby.

Sportchef Jesper Jansson uppskattar stjärnans utsträckta hand - men det finns en uppenbar risk att Bajen inte har råd med en förlängning.

- Det är osäkert. Jag kan inte säga det i dag som det ser ut. Precis allt är på "hold" och med denna utveckling som just nu så är det osäkert, säger Jansson till FotbollDirekt.se.



Om det som tänkt blir en allsvensk start i juni så är Muamer Tankovic kontrakt med Hammarby näst intill över. Under en längre tid har det sett givet ut att stjärnan kommer att försvinna - men det var innan coronakrisen slog till.

I takt med den osäkerhet som just nu skakar om vårt samhälle så har nu även fotbollen drabbats hårt. Så sent som i går visade Tankovic i en intervju med Expressen att han kan vara på väg att tänka om och ändå stanna hela säsongen.

– Jag hade velat spela fler matcher, komma in säsongen med alla tävlingar mycket tidigare, prestera och ge Hammarby ett försprång i allsvenskan om det skulle bli så att jag lämnar i sommar. Men det kanske inte bara blir en månads allsvenskt spel för mig. Det kanske blir en hel säsong.

Där ett glädjebesked mitt i rådande bedrövelse.

Frågan är bara om Hammarby har råd att möta upp den öppning som den 25-årige stjärnan kommer med?

- Det är svårt att kommentera. Jag menar det är klart att det glädjande att höra, men efter den här utvecklingen så har vi en helt ny situation och vet ingenting om ekonomiska förutsättningar.

- Det är otroligt tråkigt, men är så det är.

- Vi har ju planerat för att Muamer lämnar. Det är så det länge har sett ut, men om möjligheten finns och han vill så är det klart att vi måste titta på det.

- Att vi har jobbat och jobbar hårt på att vara förberedda. Titta vad vi gjort i vinterfönster. Vi har gjort allt vi har planerat.- Det är riktigt att vi fortsätter att träna på i Årsta. Men vi gör det så länge möjlighet finns och följer restriktioner. Vi tror det är bäst för att hålla humör och normalitet uppe. Så länge det finns möjlighet och man ska komma i håg att det bara tillåts spelare och närmaste personal på vår anläggning.