Agbonifo nedflyttad till Lens reservlag

Jeremy Agbonifo får börja säsongen i Lens reservlag.

Efter att ha värvats permanent från Häcken har den 19-årige svensken placerats i B-laget, där tränaren Pierre Sage vill att han ska förstå sin roll i klubben.

– I dagsläget tror jag inte att det står klart för honom, säger han till LaVoix du Nord.

Efter en imponerande vårsäsong på lån från Häcken värvades Jeremy Agbonifo permanent av franska Lens – men starten på hans första hela säsong i klubben har fått en oväntad vändning.

Den 19-årige svensken anslöt i somras genom en köpoption värd drygt 80 miljoner kronor, en summa som kan stiga till över 100 miljoner kronor med bonusar. Nu har han dock placerats i klubbens B-lag, något som Fotbollskanalen var först med att rapportera om.

– Jeremy Agbonifo tränar med reservlaget sedan början av veckan, bekräftade tränaren Pierre Sage nyligen för La Voix du Nord och fortsatte:

– Det är en spelare med potential, men han måste förstå vilken roll han ska spela och vilka chanser han måste greppa i detta projekt. I dagsläget tror jag inte att det står klart för honom.