Marseille sänker priset på Cornelius.

Förre Malmö FF-backen kan nu bli aktuell för försäljning till ett lägre belopp än klubbens ursprungliga förväntningar.

Olympique Marseille har enligt franska L’Equipe sänkt priset på förre Malmö FF-backen Derek Cornelius. Tidigare hoppades klubben få omkring 5 miljoner euro (cirka 55 miljoner kronor), men nu uppges försäljningssumman ligga på 3–3,5 miljoner euro (33,5–39 miljoner kronor).

Cornelius, 27, värvades till Marseille för ett år sedan från Malmö FF, då för ungefär 4,3 miljoner euro (cirka 58 miljoner kronor i dagens värde).