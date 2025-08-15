Svenskkollen: Premier League-säsongen 2025/26

Premier League drar i gång under fredagkvällen.

Denna säsong finns det både nya och bekanta svenskar i de engelska lagen.

Här är alla svenska spelare i Premier League 2025/26.

Premier League-säsongen drar i gång i kväll. Efter en lång sommar av rykten, som till viss del fortsätter, och stora övergångar kommer säsongen 2025/2026 av den engelska högsta serien att gå av stapeln.

Inför hösten har flera svenskar stjärnor blivit klara för såväl nykomlingar till storklubbar. Allt från Gabriel Gudmundsson till Leeds och den största följetången i sommar – Viktor Gyökeres till Arsenal.

Här är FotbollDirekts svenskkoll inför Premier League-hösten. Vilka är stjärnorna? Hur såg de ut förra säsongen? Vad kan man förvänta sig?

Svensken debutmålade mot Athletic Club. Foto: Bildbyrån

Vi börjar med det största svenska namnet (hittills) i Premier League inför säsongen. Den 26 juli presenterades anfallaren som Arsenals nya spjutspets. Enligt transfergurun Fabrizio Romano landade affären på 63,5 miljoner euro plus 10 miljoner euro i bonusar. Det vill säga 820 miljoner kronor totalt.

I Sporting gjorde 27-åringen 54 mål på 52 matcher förra säsongen och återstår att se om succén fortsätter i ”Gunners”. Gyökeres har redan hunnit presentera sig på Emirates när han stångade in sitt första mål i Arsenal-tröjan i träningsmatchen mot Athletic Club.

Arsenal spelar Premier League-premiär borta mot Manchester United, där Gyökeres ställs mot sin gamla tränare Ruben Amorim. Matchen kickar i gång 17.30 på Old Trafford.

Lutar mot Newcastle-sorti för svensken. Foto: Alamy

Efter att Gyökeres-soppan var över slog det snabbt över till den andra. Nu handlar det om Newcastles Alexander Isak och en potentiell flytt till Liverpool. De senaste uppgifterna från Athletic-journalisten David Ornstein gör gällande att Isak inte kommer att spela för Newcastle. Nu befinner sig alla parter i en gråzon och frågan är om han kommer till spel i ineldningen av Premier League.

Förra säsongen noterades 25-åringen Alexander Isak för 23 mål och sex framspel i Premier League.

Newcastle möter Aston Villa i premiären som drar i gång 13.30 på lördagen. Med största sannolikhet kommer Isak inte att vara med.

Nästan direkt blev Lucas bergvall en ordinarie spelare i Tottenham efter att ha lämnat Djurgården i en affär på drygt 112 miljoner kronor. Förra säsongen blev det 27 framträdanden i Premier League och han belönades sedan med en kontraktsförlängning till 2031 med Spurs. Enligt FotbollDirekts uppgifter innebär det nya avtalet en löneökning från 22 miljoner kronor i årslön till 57 miljoner kronor.

Sedan dess har en vristskada satt stopp för den svenske mittfältaren men i supercup-förlusten mot PSG hoppade han in i den 90:e minuten. Kommer han till start i premiären mot Burnley på lördag?

Yttern skriver ett kontrakt på fem år med ”The Magpies”. Foto: Alamy

En av Nottingham Forests utmärkande spelare förra säsongen var Anthony Elanga, när de slutade på en sjundeplats.

För en dryg månad sedan stod det klart att den svenske yttern byter Forest mot Newcastle i en affär för 55 miljoner pund (drygt 715 miljoner kronor). Elanga har smygstartat för ”The Magpies” i en träningsmatch mot Arsenal (där Gyökeres presenterades). Elanga slog till med matchens första mål.

Förra säsongen gjorde han sex mål och 11 framspel på 38 matcher i Premier League.

Dejan Kulusevski, som kickar i gång sin femte säsong i Premier League på lördag. Mittfältaren som anslöt till klubben på ett 18 månaders långt lån 2022 blev till en nytt kontrakt 2023 och sedan dess har han spelat på regelbunden basis i Londonklubben.

Förra säsongen avslutades med en otäck knäskada som i sin tur ledde till en operation för 25-åringen. Spurs-tränaren Thomas Frank gav en kort uppdatering kring Kulusevski och han ser ut att missa säsongsstarten.

”Kulusevski är lite längre bort tror jag”, sa Frank om svenskens status.

Ayari gjorde sitt första PL-mål förra säsongen. Foto: Alamy

Yasin Ayari lämnade AIK för Brighton 2023. Sedan blev det två lånesejourer i Coventry och Blackburn. I maj 2024 kom han tillbaka till PL-klubben och förra säsongen gjorde han 34 matcher i ligan och där till två mål och därmed öppnade sitt målkonto i Premier League.

Tidigare i våras kopplades mittfältaren ihop med klubbar som Milan och tysk Dortmund. Någon flytt blev det inte och Yasin Ayari har startat de senaste fyra träningsmatcherna och även nätade mot Las Palmas.

Kontraktet med PL-klubben sträcker sig över 2027.

Gudmundsson klar för nykomlingen. Foto: Alamy

Ett nytt svenskt tillskott i Premier League denna säsong. Landslagsmeriterade Gabriel Gudmundsson blev under sommaren klar för en övergång till nykomlingarna Leeds. Halmstad-sonen kritade på ett kontrakt till sommaren 2029 med den klassiska klubben.

25-åringen kommer från spel i Ligue 1-klubbel Lille där han spenderade fyra år innan det bar av mot England och Yorkshire.

Svensken har spelat två träningsmatcher med Leeds där han gjorde 90 minuter i vardera drabbning. Nykomlingarna inleder Premier League-säsongen hemma mot Everton på måndag med avsparkstid 21.00.

Förra säsongen tillbringade Burnleys Hjalmar Ekdal i nederländska Groningen på lån. Nu är mittbacken och Burnley tillbaka i Premier League efter att ha slutat på en andraplats i Championship.

26-åringen är inte ovan vid spel i den engelska högstaligan, men minnena kanske inte är de ljusaste då det var den säsongen det blev sorti till Championship.

Återstår att se om svensken, som har kontrakt till sommaren 2027, kan ta en startplats. Burnley spelar premiär mot Spurs.

Emil Krafth (Newcastle)

Den svenska ytterbacken har haft en tuff tid med långa skador i Newcastle. Det rörde sig om ett brutet nyckelben som han ådrog sig under en träning. Därefter blev det operation och rehab i sex till åtta veckor. Sedan kom han tillbaka med spridda skurar i den andra halvan av Premier League-våren i fjol.

Under Newcastles försäsong har svensken fått spela allt mer och kan möjligtvis komma i gång denna säsongen. Kontraktet med ”The Magpies” sträcker sig till den 30 juni 2026.

FOTNOT:

* Det engelska transferfönstret stänger den 1 september. Artikeln är skriven i augusti. Klubbövergångar kan fortfarande ske.

*Alexander Isak uppges inte spela för Newcastle något mer. Enligt tidigare uppgifter är Liverpool nästa potentiella klubbadress för svensken.