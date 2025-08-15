Regler i Fotboll

Fotboll är en lagsport där två lag med elva spelare vardera tävlar om att göra flest mål genom att sparka bollen i motståndarens mål. Spelet spelas på en rektangulär gräs- eller konstgräsplan med ett mål i varje ände. Målvakten är den enda som får använda händerna, men bara inom sitt straffområde. Fotboll är idag världens mest populära sport.

Nedan följer en beskrivning kring fotbollens regler, för dig som undrar kring en, flera, eller alla regler.

1. Spelplan och Utrustning

Spelplanens mått : Rektangulär, mellan 90–120 meter lång och 45–90 meter bred (Internationella matcher: 100–110 m x 64–75 m).

: Rektangulär, mellan 90–120 meter lång och 45–90 meter bred (Internationella matcher: 100–110 m x 64–75 m). Målstorlek : 7,32 meter brett och 2,44 meter högt.

: 7,32 meter brett och 2,44 meter högt. Bollen : Omkrets mellan 68–70 cm och vikt 410–450 g.

: Omkrets mellan 68–70 cm och vikt 410–450 g. Utrustning: Tröja, shorts, benskydd, strumpor och fotbollsskor. Målvakten har annan färg på tröjan än utespelarna.

2. Antal Spelare

Två lag med 11 spelare vardera (inklusive målvakt).

vardera (inklusive målvakt). Ett lag måste ha minst 7 spelare för att fortsätta spela.

3. Matchens Tidsram

Två halvlekar på 45 minuter vardera.

vardera. Halvtidspaus : Max 15 minuter.

: Max 15 minuter. Tilläggstid : Domaren lägger till extra tid för avbrott (skador, byten etc.).

: Domaren lägger till extra tid för avbrott (skador, byten etc.). Vid oavgjort i vissa turneringar: Förlängning (2×15 min) och/eller straffläggning.

En fjärdedomare annonserar fem minuters tilläggstid. Foto: Bildbyrån.

4. Spelstart och Spelstopp

Matchen startar med avspark från mittpunkten.

från mittpunkten. Vid mål återupptas spelet med avspark av det lag som släppte in mål.

Spelet stoppas vid boll utanför plan (inkast, hörna, inspark) eller vid regelbrott.

5. Offside

En spelare är i offside-position om han/hon är närmare motståndarens mål än både bollen och näst sista motståndaren vid passning, förutsatt att spelaren deltar i spelet.

om han/hon är närmare motståndarens mål än både bollen och näst sista motståndaren vid passning, förutsatt att spelaren deltar i spelet. Offside ger indirekt frispark till motståndarna.

Illustration av en offside-situation. Den blå spelaren nedanför den streckade linjen är offside när passningen slås av den blå spelaren med bollen. Foto: Wikipedia.

6. Tillåtna och Otillåtna Handlingar

Tillåtna:

Passa, dribbla, skjuta, tackla korrekt.

Otillåtna (Fouls):

Sparka en motståndare, hålla fast, tränga undan, spela bollen med handen (undantag målvakten i eget straffområde).

Regelbrott ger frispark eller straffspark beroende var på planen det sker.

7. Frisparkar och Straffsparkar

Direkt frispark : Kan gå direkt i mål.

: Kan gå direkt i mål. Indirekt frispark : Kräver beröring av en annan spelare innan mål kan göras.

: Kräver beröring av en annan spelare innan mål kan göras. Straffspark: Ges vid regelbrott i eget straffområde. Tas från elvameterspunkten (straffpunkten).

En spelare slår en straffspark mot mål från elva meter. Foto: Alamy.

8. Inkast, Hörnor och Insparkar

Inkast : När bollen passerat sidlinjen. Kastas in med båda händer bakom och över huvudet.

: När bollen passerat sidlinjen. Kastas in med båda händer bakom och över huvudet. Hörnspark : När försvaret sist rörde bollen som gick över mållinjen.

: När försvaret sist rörde bollen som gick över mållinjen. Inspark: När anfallande lag sist rörde bollen som gick över mållinjen utan att det blev mål.

9. Varningar och Utvisningar

Gult kort : Varning, två gula = rött kort.

: Varning, två gula = rött kort. Rött kort: Direkt utvisning. Laget får fortsätta med en spelare mindre.

10. Domare och Assistenter

Huvuddomare : Leder matchen och har sista ordet.

: Leder matchen och har sista ordet. Assisterande domare (linjedomare) : Hjälper till med offside, inkast, hörnor etc.

: Hjälper till med offside, inkast, hörnor etc. Fjärdedomare : Hanterar byten och tilläggstid.

: Hanterar byten och tilläggstid. VAR (Video Assistant Referee): Används i vissa tävlingar för att granska mål, straffar, röda kort och felaktig identitet (finns inte i svensk fotboll).

Ett VAR-rum (assisterande videodomare) som granskar situationer genom ett antal tv-skärmar. Foto: Alamy.

⚽ Vanliga frågor och svar om fotbollsregler

1️⃣ Hur lång är en fotbollsmatch?

Svar:

En fotbollsmatch spelas i 2 halvlekar om 45 minuter vardera, med en paus på 15 minuter. Vid oavgjort i vissa turneringar kan det bli förlängning (2×15 min) och eventuellt straffsparksläggning.

2️⃣ När blir det offside?

Svar:

En spelare är offside om han/hon:

Är närmare motståndarnas mål än både bollen och näst sista försvararen vid passningsögonblicket,

Och påverkar spelet genom att spela bollen eller störa motståndaren.

Undantag:

Det är inte offside om spelaren får bollen direkt från inkast, hörna eller inspark.

3️⃣ När blir det straffspark?

Svar:

Straff döms när ett regelbrott som normalt ger frispark sker inne i det egna straffområdet för det försvarande laget.

Exempel:

Sparka ner en motståndare

Hands

4️⃣ Vad är hands?

Svar:

”Hands” innebär att en spelare medvetet rör bollen med handen eller armen.

Bedömningen baseras på:

Armens position (onaturligt förstorad kroppsyta → ofta hands)

Om rörelsen är medveten eller reflexmässig

5️⃣ Får målvakten ta upp bollen med händerna?

Svar:

Ja, inom sitt eget straffområde. Men målvakten får inte ta upp bollen om den medvetet passas bakåt av en medspelares fot.

Undantag:

Tillåtet att ta upp om bollen nickas, bröstas eller skarvas bakåt av en medspelare.

6️⃣ Vad händer om en spelare får rött kort?

Svar:

Direkt rött kort → Utvisning omedelbart.

Laget får spela med en man mindre resten av matchen.

7️⃣ Hur fungerar inkast?

Svar:

Båda fötterna ska vara på marken, bakom eller på sidlinjen.

Bollen kastas över huvudet med båda händerna.

8️⃣ Vad är skillnaden på frispark och indirekt frispark?

Svar:

Direkt frispark: Får skjutas direkt i mål.

Får skjutas i mål. Indirekt frispark: Måste vidröra en annan spelare innan det får bli mål.

9️⃣ När används VAR (Video Assistant Referee)?

Svar:

VAR används vid:

Mål (rätt eller felaktigt godkänt/underkänt) Straffsituationer Direkt rött kort Fel spelare får kort

1️⃣0️⃣ Hur länge får målvakten hålla bollen i händerna?

Svar:

Max 6 sekunder. Därefter ska den spelas ut.

Nya regler i fotboll

1️⃣ Målvaktens åttasekundregel

Om målvakten håller bollen över åtta sekunder ska motståndarlaget få hörna istället för den tidigare indirektfrisparken (som gällde efter sex sekunder). Domaren använder en visuell femsekundersräknare som varning.

2️⃣ Endast lagkaptenen får prata med domaren

På försök (bland annat i Premier League och Europamästerskap) införs att bara lagets kapten får närma sig domaren vid frågor eller protester – övriga spelare riskerar varning .

3️⃣ Ny dropballprocedur

När spelet stoppas utanför straffområdet genomförs dropbollen till det lag som hade kontroll över bollen – eller senast rörde vid den om inget lag var klart i förarsätet .

4️⃣ Ingen kortsanktion för ”offret” vid boll från planen

Om en avbytare, avbytt spelare eller lagfunktionär oavsiktligt rör bollen när den lämnar spelplanen ska det dömas indirekt frispark – men ingen varning ges .

5️⃣ Transparenta beslut & teknologitrialer