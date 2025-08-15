Regler
Regler i Fotboll
Fotboll är en lagsport där två lag med elva spelare vardera tävlar om att göra flest mål genom att sparka bollen i motståndarens mål. Spelet spelas på en rektangulär gräs- eller konstgräsplan med ett mål i varje ände. Målvakten är den enda som får använda händerna, men bara inom sitt straffområde. Fotboll är idag världens mest populära sport.
Nedan följer en beskrivning kring fotbollens regler, för dig som undrar kring en, flera, eller alla regler.
- Här hittar du vanliga frågor och svar på regler inom fotbollen.
- Här hittar du fem nya regler inom fotbollen.
1. Spelplan och Utrustning
- Spelplanens mått: Rektangulär, mellan 90–120 meter lång och 45–90 meter bred (Internationella matcher: 100–110 m x 64–75 m).
- Målstorlek: 7,32 meter brett och 2,44 meter högt.
- Bollen: Omkrets mellan 68–70 cm och vikt 410–450 g.
- Utrustning: Tröja, shorts, benskydd, strumpor och fotbollsskor. Målvakten har annan färg på tröjan än utespelarna.
2. Antal Spelare
- Två lag med 11 spelare vardera (inklusive målvakt).
- Ett lag måste ha minst 7 spelare för att fortsätta spela.
3. Matchens Tidsram
- Två halvlekar på 45 minuter vardera.
- Halvtidspaus: Max 15 minuter.
- Tilläggstid: Domaren lägger till extra tid för avbrott (skador, byten etc.).
- Vid oavgjort i vissa turneringar: Förlängning (2×15 min) och/eller straffläggning.
4. Spelstart och Spelstopp
- Matchen startar med avspark från mittpunkten.
- Vid mål återupptas spelet med avspark av det lag som släppte in mål.
- Spelet stoppas vid boll utanför plan (inkast, hörna, inspark) eller vid regelbrott.
5. Offside
- En spelare är i offside-position om han/hon är närmare motståndarens mål än både bollen och näst sista motståndaren vid passning, förutsatt att spelaren deltar i spelet.
- Offside ger indirekt frispark till motståndarna.
6. Tillåtna och Otillåtna Handlingar
Tillåtna:
- Passa, dribbla, skjuta, tackla korrekt.
Otillåtna (Fouls):
- Sparka en motståndare, hålla fast, tränga undan, spela bollen med handen (undantag målvakten i eget straffområde).
- Regelbrott ger frispark eller straffspark beroende var på planen det sker.
7. Frisparkar och Straffsparkar
- Direkt frispark: Kan gå direkt i mål.
- Indirekt frispark: Kräver beröring av en annan spelare innan mål kan göras.
- Straffspark: Ges vid regelbrott i eget straffområde. Tas från elvameterspunkten (straffpunkten).
8. Inkast, Hörnor och Insparkar
- Inkast: När bollen passerat sidlinjen. Kastas in med båda händer bakom och över huvudet.
- Hörnspark: När försvaret sist rörde bollen som gick över mållinjen.
- Inspark: När anfallande lag sist rörde bollen som gick över mållinjen utan att det blev mål.
9. Varningar och Utvisningar
- Gult kort: Varning, två gula = rött kort.
- Rött kort: Direkt utvisning. Laget får fortsätta med en spelare mindre.
10. Domare och Assistenter
- Huvuddomare: Leder matchen och har sista ordet.
- Assisterande domare (linjedomare): Hjälper till med offside, inkast, hörnor etc.
- Fjärdedomare: Hanterar byten och tilläggstid.
- VAR (Video Assistant Referee): Används i vissa tävlingar för att granska mål, straffar, röda kort och felaktig identitet (finns inte i svensk fotboll).
⚽ Vanliga frågor och svar om fotbollsregler
1️⃣ Hur lång är en fotbollsmatch?
Svar:
En fotbollsmatch spelas i 2 halvlekar om 45 minuter vardera, med en paus på 15 minuter. Vid oavgjort i vissa turneringar kan det bli förlängning (2×15 min) och eventuellt straffsparksläggning.
2️⃣ När blir det offside?
Svar:
En spelare är offside om han/hon:
- Är närmare motståndarnas mål än både bollen och näst sista försvararen vid passningsögonblicket,
- Och påverkar spelet genom att spela bollen eller störa motståndaren.
Undantag:
- Det är inte offside om spelaren får bollen direkt från inkast, hörna eller inspark.
3️⃣ När blir det straffspark?
Svar:
Straff döms när ett regelbrott som normalt ger frispark sker inne i det egna straffområdet för det försvarande laget.
Exempel:
- Sparka ner en motståndare
- Hands
4️⃣ Vad är hands?
Svar:
”Hands” innebär att en spelare medvetet rör bollen med handen eller armen.
Bedömningen baseras på:
- Armens position (onaturligt förstorad kroppsyta → ofta hands)
- Om rörelsen är medveten eller reflexmässig
5️⃣ Får målvakten ta upp bollen med händerna?
Svar:
Ja, inom sitt eget straffområde. Men målvakten får inte ta upp bollen om den medvetet passas bakåt av en medspelares fot.
Undantag:
- Tillåtet att ta upp om bollen nickas, bröstas eller skarvas bakåt av en medspelare.
6️⃣ Vad händer om en spelare får rött kort?
Svar:
- Direkt rött kort → Utvisning omedelbart.
- Laget får spela med en man mindre resten av matchen.
7️⃣ Hur fungerar inkast?
Svar:
- Båda fötterna ska vara på marken, bakom eller på sidlinjen.
- Bollen kastas över huvudet med båda händerna.
8️⃣ Vad är skillnaden på frispark och indirekt frispark?
Svar:
- Direkt frispark: Får skjutas direkt i mål.
- Indirekt frispark: Måste vidröra en annan spelare innan det får bli mål.
9️⃣ När används VAR (Video Assistant Referee)?
Svar:
VAR används vid:
- Mål (rätt eller felaktigt godkänt/underkänt)
- Straffsituationer
- Direkt rött kort
- Fel spelare får kort
1️⃣0️⃣ Hur länge får målvakten hålla bollen i händerna?
Svar:
Max 6 sekunder. Därefter ska den spelas ut.
Nya regler i fotboll
1️⃣ Målvaktens åttasekundregel
Om målvakten håller bollen över åtta sekunder ska motståndarlaget få hörna istället för den tidigare indirektfrisparken (som gällde efter sex sekunder). Domaren använder en visuell femsekundersräknare som varning.
2️⃣ Endast lagkaptenen får prata med domaren
På försök (bland annat i Premier League och Europamästerskap) införs att bara lagets kapten får närma sig domaren vid frågor eller protester – övriga spelare riskerar varning .
3️⃣ Ny dropballprocedur
När spelet stoppas utanför straffområdet genomförs dropbollen till det lag som hade kontroll över bollen – eller senast rörde vid den om inget lag var klart i förarsätet .
4️⃣ Ingen kortsanktion för ”offret” vid boll från planen
Om en avbytare, avbytt spelare eller lagfunktionär oavsiktligt rör bollen när den lämnar spelplanen ska det dömas indirekt frispark – men ingen varning ges .
5️⃣ Transparenta beslut & teknologitrialer
- Domare kan nu under vissa tävlingar meddela sina slutsatser efter VAR-granskning .
- Semiautomatiskt offside-system med AI (UTF och “Arteta-regeln”) startas i Club World Cup.
- ”Ref‑cams”: domarkameror testas, med sändning på skärmar i arenor .
