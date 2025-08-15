Uppgifter: Liverpool redo att lägga nytt bud på Isak

Liverpool ger inte upp kampen om Alexander Isak.

Trots ett nobbat bud planerar Premier League-mästaren nu ett nytt försök – medan svensken själv vill lämna Newcastle.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira planerar Liverpool att lämna ett nytt officiellt bud till Newcastle. Detta trots att deras första försök, värt omkring 110–120 miljoner pund (cirka 1,4–1,5 miljarder kronor), avvisades. Hur stort det nya budet blir är ännu oklart.

Isak tränar för närvarande på egen hand och uppges av The Athletic vägra spela fler matcher för Newcastle. Samtidigt står klubben fast vid att han inte är till salu – om inte ett bud på närmare 150 miljoner pund (cirka 2 miljarder kronor) landar på bordet.

Schira hävdar också att svensken redan har en personlig överenskommelse med Liverpool och att han själv bett Newcastle att sälja honom.