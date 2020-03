Hasse Eklund: "Haft en period med lågmotiverade spelare"

Många allsvenska lag har permitterat spelare och ledare. Falkenbergs FF är inget undantag. Det innebär konsekvenser för den dagliga verksamheten. Tränaren Hasse Eklund medger att det är lågmotiverade spelare han basar över just nu.

- Jag tror spelarna mår bra av lite ledighet, säger han till FotbollDirekt.se



Under tisdagen stod det klart att Falkenbergs FF följer mönstret och korttidspermitterar sin personal. Att spelarna går ner i arbetstid innebär såklart stora förändringar i träningsmängd och upplägg – det är också en situation som ställer nya krav på de allsvenska tränarteamen.

– Först och främst får vi ha förståelse för att vi befinner oss i en allvarlig situation och att hälsan alltid är nummer ett. Sedan ska man tänka på klubbens ekonomi och slutligen kommer mitt jobb med att förbereda laget för den allsvenska premiären, säger Hasse Eklund, tränare i FFF till FotbollDirekt.



I Falkenbergs fall innebär permitteringen bland annat att alla dubbelpass går bort och att tiden för lagaktiviteter, individuella samtal och analysgenomgångar försvinner också.

– Man får göra avkall på vissa saker, så är det. Det är många aktiviter som faller bort men det är bara att försöka göra det bästa av situationen.



Går det verkligen att gå ned så mycket i tid för en allsvensk tränare?

– Precis som för många andra i samhället, så kommer man få lägga ned arbetstimmar på sin fritid nu, det är så det är. Man få göra vad man kan och acceptera att man inte får betalt i samma utsträckning. Mitt jobb är fortfarande att göra laget förberett inför den allsvenska starten.



Hasse Eklund menar också att permitteringen, trots allt, kommer ganska lägligt nu när seriestarten är uppskjuten och spelarna tränat hårt sedan i januari.

– Nu får vi tid till att gå ner lite i tempo och sikta på återhämtning i april för att sedan studsa upp i maj igen. Jag tror spelarna mår bra av lite ledighet också. Vi missade träningsläger, vi missade premiären och vi missade en kvartsfinal i cupen, så det är klart att vi haft en period med mycket lågmotiverade spelare.



Vad gör du som tränare för att höja motivationen när det inte finns något definitivt att sikta mot?

– Man får jobba med roliga träningar, de tycker alltid det är kul att spela och nu har de varit ifrån träningen ett tag och då kommer suget tillbaka också. Sedan handlar det om att hitta rätt målbilder, nu siktar vi in oss på kvartsfinalen i cupen mot Mjällby i mitten av maj utan publik om det inte händer nya saker.