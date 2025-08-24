Så startar Degerfors och AIK

Degerfors tar emot AIK på Stora Valla.

Så ställer lagen upp.

Degerfors åkte på ens en förlust senast i allsvenskan mot tabelljumbon IFK Värnamo. Nu ställs de mot AIK som även de kommer från en förlust.

Inför matchen stod det klart att Yannick Geiger missar mötet för AIK. 18-åringen är frånvarande på grund av sjukdom. Geiger ersätts av Taha Ayari. I AIk är även Aron Csongvai avstängd och Mads Thychosen tar hans plats på mittfältet.

Startelvor:

Degerfors IF: Igonen – Godinho, Hien, Pikkarainen, Ndinga – Sundgren, Gravius – Rafferty, Ohlsson, Barsoum – Taranis

AIK: Nordfeldt – Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood, Edh – Thychosen, Salétros, Besirovic – Celina, Ayari, Flataker