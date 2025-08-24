Djurgården besegrade BP – Priske matchhjälte

Djurgården inkasserade tre poäng denna söndag.

Detta då IF Brommapojkarna besegrades med 1–0.

August Priske stod för matchens enda mål.

August Priskes fina form håller i sig.

Mot IF Brommapojkarna denna söndag satte han dit 1–0 i slutet av den första halvleken, detta efter att ha lurat BP-backen Even Hovland.

Dansken har nu gjort åtta mål i allsvenskan den här säsongen och hans fullträff denna söndag blev matchens enda på 3 arena.

Djurgården besegrade således BP med 1–0.

