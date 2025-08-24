Elfsborg mot HBK – här är elvorna

IF Elfsborg tar emot Halmstads BK.

Inför mötet i Borås så har nu båda lagen släppt sina startelvor.

IF Elfsborg tar emot Halmstads BK på Borås arena denna söndagskväll.

Inför mötet i Borås så har nu de båda lagen meddelat sina startelvor.

STARTELVOR:

IF Elfsborg: Eriksson – Wikström – Buhari – Granli – Hedlund – Wenderson – B.Zeneli – Aronsson – Sigurpalsson – Magnusson – Rapp

Halmstads BK: Erlandsson – Wallentin – Schyberg – Kurtulus – Granath – Allansson – Ascone – Kaib – Mohammed – Eyjolfsson – Yeboah