Elfsborg mot HBK – här är elvorna
IF Elfsborg tar emot Halmstads BK.
Inför mötet i Borås så har nu båda lagen släppt sina startelvor.
IF Elfsborg tar emot Halmstads BK på Borås arena denna söndagskväll.
Inför mötet i Borås så har nu de båda lagen meddelat sina startelvor.
STARTELVOR:
IF Elfsborg: Eriksson – Wikström – Buhari – Granli – Hedlund – Wenderson – B.Zeneli – Aronsson – Sigurpalsson – Magnusson – Rapp
Halmstads BK: Erlandsson – Wallentin – Schyberg – Kurtulus – Granath – Allansson – Ascone – Kaib – Mohammed – Eyjolfsson – Yeboah
