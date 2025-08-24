IFK Värnamo mot Häcken – så startar lagen
IFK Värnamo tar emot BK Häcken.
Inför mötet på Finnvedsvallen så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
IFK Värnamo: Keto – Rapp – Andersson – Grozdanic – Björnström – Liimatta – Antonsen – Meriluoto – Shamoun – Antonsson – Zeljkovic
BK Häcken: Berisha – Lindberg – Hilvenius – Samuelsson – Jansson – Leach Holm – Andersen – Dahbo – Brusberg – Al Saed – Dembe
