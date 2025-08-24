Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo mot Häcken – så startar lagen

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

IFK Värnamo tar emot BK Häcken.
Inför mötet på Finnvedsvallen så har nu startelvorna släppts.

IFK Värnamo tar emot BK Häcken söndagskväll.
Inför mötet på Finnvedsvallen så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

IFK Värnamo: Keto – Rapp – Andersson – Grozdanic – Björnström – Liimatta – Antonsen – Meriluoto – Shamoun – Antonsson – Zeljkovic

BK Häcken: Berisha – Lindberg – Hilvenius – Samuelsson – Jansson – Leach Holm – Andersen – Dahbo – Brusberg – Al Saed – Dembe

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt