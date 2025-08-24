Sirius sänkte Bajen: ”Jag blev chockad”

IK Sirius tog emot Hammarby.

Inför matchen stod det klart att Bajens nyförvärv Obilor Okeke fanns med på bänken, tillgänglig för att hoppa in.

Det var hemmalaget som kom till matchens första farliga chans när Oscar Krusnell drev fram och måttade ett flackt inlägg till Joakim Persson som inte fick foten på bollen.

Det var även Sirius som skulle ta ledningen. Det var efter dryga kvarten som Isak Bjerkebo fångade upp en boll på inlägg och sköt in ledningsmålet. Fler mål blev det inte i andra halvlek.

Foto: Bildbyrån

– Vi börjar för dåligt. De kommer ut bättre än vad vi gör igen, säger Hammarbys Oscar Johansson i halvtid till HBO Max.

Målskytten Isak Bjerkebo i paus:

– Hammarby är bra. Det känns som att. vi kommer till många lägen men vi måste jobba defensivt, säger han till HBO Max och förklarar sin fullträff:

– Vi har snackat om att fylla boxen och jag försöker bara fylla boxen då sen så studsar den, jag vet inte hur, jag får den lite snett sen var det bara att hoppas på det bästa.

I den andra halvleken utökade Sirius. Denna gång genom Joakim Persson som spelades fram av Melker Heier. Sirius tredje mål kom inte långt efter. Denna gång genom anfallsstjärnan Robbie Ure som distinkt tryckte upp 3–0-målet.

Kort efter hemmalagets tredjemål så bröts matchen, detta efter att ett föremål kastats in på plan.

Matchen var åter igång vid 15:40.

Efter ett avbrott på grund av inkastade föremål, så ska vi ha spel igen klockan 15.40.#IKSHIF | 3-0 | #Bajen pic.twitter.com/SmACtO8m8Q — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) August 24, 2025

I slutet av matchen byttes Bajens nyförvärv Obilor Okeke in och var nära att ge utdelning direkt. Norrmannen hittade nätet men vinkades av för offside. Med 20 sekunder kvar av matchen fick Hammarby in ett tröstmål genom Nahir Besara från ett distansskott.

Matchen slutade 3–1 till Sirius.

Joakim Perssons reaktion på han och Robbie Ures samspel vid 2–0-målet.

– Det var på tiden att få göra mål, så det var jätteskönt, säger Joakim Persson till HBO Max efter matchen och fortsätter:

– Jag blev helt chockad att han hoppade över bollen men jag var ju redo på det men jag trodde inte han skulle göra det så jag blev fett glad.