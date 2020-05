Känner inget agg mot Djurgården

Dzenis Kozica är utlånad från Djurgården igen.

Men mittfältaren har förståelse och bara positiva saker att säga om klubben.

– Jag har absolut känslor för Djurgården, säger han till FotbollDirekt.

Djurgården hämtade Dzenis Kozica från J-Södra inför säsongen 2018 men 27-åringen har haft svårt att ta en ordinarie tröja. Under hans första år i Djurgården blev det 12 matcher från start och 16 inhopp – under guldsäsongen blev speltiden ännu skralare vilket föranledde en utlåning till AFC Eskilstuna under hösten.

Nu är Dzenis Kozica är tillbaka där karriären satte fart. 2020 blir det spel med J-Södra i superettan och mittfältaren känner inget agg över att vara utlånad på nytt.

– Vi hade ett bra snack i vintras och Djurgården var nöjda över hur jag presterat men sa att konkurrensen är hård och att andra går före mig. Det var inget mer med det.

När du kom tillbaka till Djurgården i vintras, hade du som mål att bli kvar i klubben då?

– Jag fokuserade på att göra en bra försäsong och det kändes bra men det är hård konkurrens som sagt. Jag visste att det skulle bli tufft att få mycket speltid och det är viktigast för mig.

Så ingen besvikelse över att inte vara kvar och fightas om det i Djurgården?

– Nej det finns inget att vara besviken över. Det blir som det blir och jag blickar framåt och försöker att vara positiv. Nu är jag här och väldigt fokuserad på att göra en bra säsong i J-Södra.

Under vintern fanns uppgifter om allsvenskt intresse för Kozica. En av de klubbarna som visade störst intresse var Kalmar FF – men övergången sprack vilket fick Kozica att blicka neråt i seriesystemet.

– Det vara nära med Kalmar men det löste sig inte på grund av olika grejer. De hade det lite svårt med ekonomin och jag kände att jag inte kunde vänta.

– Jag hade lite alternativ från allsvenskan men det löste sig inte och då kom Jönköping in bilden och la en förfrågan.

Varför föll valet på J-Södra och superettan?

– Jag kände att att det kanske är bättre för min utveckling att spela i ett topplag i superettan än ett bottenlag i allsvenskan. Jag får ut mer av mitt spel i ett lag som är spelförande och jag fick en bra känsla av ledarstaben och kände att jag skulle få en viktig roll.

Dzenis Kozicas andra sejour i J-Södra inleddes som hans första avslutades – det vill säga med poäng. Kozica målade i svenska cupen både borta mot AIK och hemma mot Örgryte innan coronapandemin satte stopp för fortsatt spel.

– Jag kom ganska sent in i laget men det kändes bra direkt. Det var tråkigt att corona kom in i bilden för jag kände mig i bra form. Nu har vi verkligen fått möjligheten att spela ihop oss som lag och det känts bättre och bättre för varje vecka.

– Vi har en jätteintressant trupp. Många spelare som är nära sitt genombrott och besitter stora kvalitéer. Det ska mycket till för att allt ska stämma och klaffa men vi ska jobba hårt för att nå en bra placering.

Kozica har kontrakt med Djurgården över säsongen 2021. Om det blir en återkomst, försäljning eller ytterligare ett lån återstår att se. J-Södras spetsförvärv menar att han är öppen för det mesta.

– Jag har ett år kvar med Djurgården men jag funderar inte så mycket på framtiden. Gör man det bra så kommer alltid möjligheter att öppnas upp oavsett om det blir i Djurgården eller någon annanstans.

Det råder dock inga tvivel om att Kozica hunnit bygga upp känslor för de svenska mästarna under sina år i klubben.

– Jag har absolut känslor för Djurgården. Jag har blivit bra omhändertagen av alla och har bara positiva känslor för klubben.

Hur tror du det går för dem i år?

– De kommer såklart vara med och kriga om guldet även i år. Det är inget snack om den saken. Det är jättehärligt gäng och jag har många kompisar i laget så jag kommer ha bra koll på dem.