TV: Blakstad fyramålsskytt i Bajens jättekross av Alingsås

Under fredagen drog den damallsvenska säsongen igång efter uppehållet.

På Kanalplan i Stockholm tog Hammarby IF mot Alingsås IF – och körde över nykomlingarna.

Siffrorna skrevs till slut till hela 6-0 för de grönvita.

Efter ett tre veckors långt uppehåll drog den damallsvenska säsongen igång igen under fredagskvällen.

Den 13:e omgången inleddes med hela fyra matcher under fredagen, där matchen mellan Hammarby och Alingsås var en av dessa.

De svenska cupmästarna befann sig, innan matchen, på en andraplats i tabellen med 26 inspelade poäng medan nykomlingarna från Alingsås endast tagit fyra poäng och ligger sist.

Det skulle heller inte dröja länge innan Bajen fick en smakstart på Kanalplan.

Redan i den åttonde minuten tog man ledningen efter att Ellen Wangerheim sprungit sig loss till ett inlägg i boxen som landat på fötterna hos Anna Jøsendal. Norskan tog då emot bollen, helt fri, och placerade enkelt in ledningsmålet. Det var Jøsendals första allsvenska mål denna säsong.

Därefter var det proppen ur för Bajen som fyllde på med 2-0 genom Ellen Wangerheim i den 27:e minuten innan Julie Blakstad vaknade till.

Julie Blakstads succékväll

I den 41:a minuten gjorde hon 3-0 och på tilläggstid i den första halvleken kom hennes andra – och Bajens fjärde.

I den andra halvleken fullbordade Blakstad sitt hattrick när hon skickade in 5-0 med 56 minuter på klockan innan Alice Carlsson fyllde på till 6-0 med en kvart kvar att spela.

Hammarby var dock inte klara där, och inte Julie Blakstad heller. Med sju ordinarie minuter kvar gjorde hon sitt fjärde mål för matchen och hemmalagets sjunde (!).

Det blev matchens slutresultat och Hammarby klättrar upp på en förstaplats med samma poäng (29) som BK Häcken.